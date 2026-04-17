Salieron a la luz los contratos de Grandío con RTA, luego de que aparecieran las transferencias a Adorni

Los seis contratos revelados este viernes de la TV Pública y Radio Nacional con la productora Imhouse, vinculada al periodista Marcelo Grandío, amigo personal del jefe de Gabinete Manuel Adorni, expusieron una serie de acuerdos en los cuales se dedicaban a comprar espacios y luego quedarse el 100% de la publicidad, con costos establecidos que iban para Radio y Televisión Argentina (RTA). Durante todo 2022, la realizadora le transfirió al funcionario $1.670.900.

Si bien desde RTA aseguraron que el productor amigo del ex vocero "no se halla contratado como personal bajo relación de dependencia en la empresa en modalidad alguna", en los hechos Imhouse realizó distintos formatos radiales como televisivos, en los que en muchos casos ni siquiera se hacían cargo de la infraestructura de los espacios públicos, con beneficios que van desde el maquillaje a la seguridad.

Grandío, uno de los periodistas beneficiados por el oficialismo

El 17 de abril de 2024 fue el primer contrato que apareció con el presidente de Imhouse, Horacio Silva, y el entonces interventor Diego Martín Chaher. En esa oportunidad, y al módico precio de $1.000.000, la productora adquirió el programa radial "La caja de Pandora", de la AM 870. La publicidad era 100% de la productora, aunque algunos casos fueron distintos.

El 27 de agosto de ese mismo año, llegó "Giros en Línea Recta", el primer programa de entrevistas de Grandío, con una extensión de 10 capítulos por un total de $5.883.995 más IVA. Aunque en este trato los ingresos de la productora irían 50% y 50% con el Estado, luego de recuperar toda la inversión. El ex interventor Eduardo González firmó ese y otro contrato con esa dinámica, el del 27 de marzo de 2025, por 10 capítulos más del ciclo de entrevistas a $900.000 más IVA por cada uno. El formato tendría 16 episodios más a $1.097.500 más IVA por programa, realizadas desde septiembre de 2025 y con la intervención de Carlos María Curci González.

Manuel Adorni y Marcelo Grandio son grandes amigos.

A la hora del streaming incursionó con el programa de streaming "Enredados", que se lanzó en Twitch, YouTube, Facebook e Instagram, a un costo de $900.000 más IVA por cada uno de los 20 capítulos realizados. En el mismo medio hicieron el ciclo "La Sala" de 50 episodios por 950.000 más IVA por programa, y con un contrato firmado el 13 de octubre de 2025.

Las revelaciones, en el marco de la investigación que impulsa el fiscal Gerardo Pollicita por malversación de fondos, llegaron unas horas después de que se confirmara que Adorni recibió $1.670.900 por parte de distintas transferencias de Imhouse, emitidas entre diciembre de 2022 y de 2023.