Lanzan la Diplomatura Universitaria en Protección Integral de las Personas LGBTI+: todo lo que hay que saber

En un contexto global donde los Derechos Humanos enfrentan desafíos constantes, Argentina da un paso trascendental con el lanzamiento de la Diplomatura Universitaria en Protección Integral de las Personas LGBTI+: Perspectivas Jurídica, Psicosocial y Educativa. Esta iniciativa, liderada por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), es una herramienta educativa orientada a fortalecer la lucha por la igualdad desde una perspectiva de derechos humanos.

La diplomatura, que tiene un alcance federal y está diseñada para ser cursada de manera virtual, representa un espacio interdisciplinario que busca abordar las problemáticas que atraviesan las personas LGBTI+ en Argentina.

Diplomatura Universitaria en Protección Integral de las Personas LGBTI+

En diálogo con BigBang , Germán Arce, director de esta propuesta académica, "esta diplomatura es importante en este contexto porque estamos atravesando un momento en el que muchos de los derechos vinculados a las personas LGBTI vuelven a ser cuestionados o relativizados, incluso en espacios institucionales ", dijo dejando clara la necesidad urgente de generar herramientas que permitan por un lado defender los avances normativos alcanzados pero también consolidar políticas públicas inclusivas y transformadoras para el colectivo.

La diplomatura se estructura en torno a tres grandes ejes que reflejan la complejidad de los desafíos a enfrentar: el análisis jurídico, el enfoque psicosocial y las estrategias educativas .

Germán Arce, director

Así las cosas, en el ámbito del Derecho, se profundizará en temas como los estándares internacionales de protección, la teoría crítica, estudios queer y las perspectivas transfeministas. Desde lo psicosocial, se analizarán las desigualdades estructurales y su impacto en la salud mental de las personas LGBTI+. Por último, se ofrecerán herramientas pedagógicas para construir espacios educativos e institucionales inclusivos que promuevan el respeto por la diversidad.

En este sentido, Arce destaca que "la formación se vuelve una herramienta clave, no solo para sostener los estándares de Derechos Humanos que ya existen, sino también para poder intervenir de manera adecuada en ámbitos concretos como la justicia, la educación, la salud o la gestión pública". La diplomatura, entonces, busca formar profesionales con conocimientos teóricos sólidos y con habilidades prácticas para incidir directamente en sus comunidades y lugares de trabajo.

Enfoque federal

Uno de los aspectos más innovadores de esta propuesta educativa es su carácter federal. Gracias a su modalidad virtual sincrónica, personas de todo el país podrán acceder a esta formación sin importar en qué lugar de Argentina -o el mundo- vivan. Durante los cuatro meses que dura el programa (60 horas reloj), les estudiantes no solo adquirirán conocimientos teóricos, sino que también desarrollarán proyectos prácticos orientados al diseño de políticas públicas, protocolos institucionales y estrategias inclusivas.

¿A quién está dirigida la diplomatura Universitaria en Protección Integral de las Personas LGBTI+?

"Esta diplomatura propone justamente eso, un espacio de formación rigurosa, interdisciplinaria y con anclaje práctico que articula perspectivas jurídicas, psicosociales y educativas", explica Arce. Además, subraya el valor del enfoque federal: "Tiene un valor particular porque reúne a docentes y referentes de todo el país con trayectorias tanto académicas como de intervención territorial , lo que permite pensar los problemas desde una mirada situada y federal".

El programa cuenta con el respaldo de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) y la Secretaría de Estado de Derechos Humanos y Justicia de Tucumán. Esta articulación entre universidad, Estado y sociedad civil es clave para garantizar que los contenidos abordados sean pertinentes y respondan a las necesidades reales de las comunidades LGBTI+.

FALGBT

En un escenario donde los discursos de odio y las formas de exclusión crecen a pasos agigantados, esta diplomatura nace como una respuesta concreta para quienes buscan ser agentes activos del cambio.

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