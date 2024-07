Mi amor es el mar, no quiero matarte si me obligas. Desde hace siete meses, Manuel Adorni se las ingenia para día a día esquivar sin altura -ni información alguna- las preguntas que los periodistas acreditados en la Casa Rosada le realizan sobre la gestión de Javier Milei.

Preparado para la desinformación, el vocero presidencial se convirtió rápido en un meme por su incapacidad para dar precisiones sobre cualquier tema de agenda, incluso los de mayor interés del Gobierno libertario. Es por eso que desde BBN quisimos darle un buen uso a los 1.700.000 pesos "de bolsillo" que cobra por mes y seleccionamos las mejores respuestas para separarte de tu pareja, sin que el otro entienda nada de nada.

Si tenés deseos distintos a futuro...

No está en nuestra agenda y jamás va a estar"

Si tu pareja se niega a hablar de los problemas de convivencia...

Si estás saliendo con un despilfarrador/a

El 'no hay plata' no es una frase hecha y se va a respetar a rajatabla que no podemos gastar más de lo que tenemos"