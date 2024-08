Lemoine cuestionó a Villarruel, aseguró que no son amigas y deslizó que "parece que se quiere despegar de Javier"

Luego de semanas en las que hubo rupturas tanto en el bloque de diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA) como en el Senado de la Nación, con los monobloques que formaron la mendocina Lourdes Arrieta y el formoseño Francisco Paoltroni, la diputada nacional Lilia Lemoine, cosplayer y amiga personal de Javier Milei, cuestionó a la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, y deslizó que la abogada negacionista de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la última dictadura militar se quiere despegar del proyecto libertario. "No tengo relación con Villarruel. Y otra vez, no tenemos que ser amigos para trabajar juntos. Esto es trabajo", señaló Lemoine ante El Observador. Más adelante, y como para profundizar la división y potencial ruptura, remarcó: "No voy a dejar de decir, desde el Legislativo, lo que ella está haciendo mal".

Para la diputada, la abogada "está siendo mal asesorada", aunque no dijo por quién lo decía, sino que fue para poner el acento en que "ya no tiene los asesores que originalmente la acompañaron en la campaña". Este tipo de filtraciones también se vio en el caso de Arrieta, cuando aseguraron que la mendocina ya trabajaba con sectores del peronismo desde que comenzaron a defenderla por la visita y foto que hicieron con los genocidas en el penal de Ezeiza.

"Parece que se quiere despegar de Javier", acusó Lemoine. "Y repite constantemente 'mi amigo Javier'. Eso no se hace. Es el presidente Javier Milei. Es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Nunca hay que usar la relación personal con alguien para defender una postura y decir: 'Está todo bien porque es mi amigo'", cuestionó después.

Victoria Villarruel y Javier Milei.

Luego inclusive volvió a ser autorreferencial, algo que ya es parte de su estilo. "No, en todo caso decí como digo yo: 'Yo lo quiero mucho a Javier'. Yo soy su amiga, yo lo voy a defender a él y a Karina frente a todo y todos. Pero ellos no me deben a mí. Yo me debo a la causa y ellos encarnan la causa, y también la encarnaba Vicky", indicó la diputada.

En otro momento de la entrevista que le hizo Luis Gasulla, Lemoine cuestionó el acto en el Senado" sobre las víctimas del terrorismo. "Y para mí va de mal en peor esto, porque dijo 'Vamos a meter presos a todos los Montoneros'", se diferenció. "Villarruel dice que va a encarcelar Montoneros. ¿También a (Patricia) Bullrich que está trabajando bien?, soltó más adelante. "¿Por qué la vicepresidenta tiene que perseguir personas en democracia?", se preguntó.