Los mil exabruptos de Caputo en Rosario: de las "patadas en el culo" a la nueva guerra contra la industria automotriz

En una jornada marcada por declaraciones inesperadas y un tono que no pasó desapercibido, el ministro de Economía, Luis Caputo, protagonizó un enardecido discurso durante su intervención en la Bolsa de Comercio de Rosario, ese recinto que alguna vez lo supo recibir como un rey pero que ahora, en medio de un contexto económico y político que parece desfavorecer a los libertarios, el funcionario se enojó varias veces al expresar su postura sobre temas como la devaluación, la inflación, las retenciones al campo y la industria automotriz.

Desde el comienzo de su intervención, Caputo dejó en claro su rechazo hacia quienes proponen la devaluación como solución a los problemas económicos del país. En un tono categórico, lanzó: " A los que piden devaluar me dan ganas de cagarlos a patadas en el culo ", la frase se viralizó rápidamente.

Caputo en la Bolsa de Comercio de Rosario

El ministro profundizó su postura al señalar: "Tenemos que terminar de comernos el cuento de que para ser competitivos hay que devaluar. Encuentro patético a la gente que dice eso. Me parece casi que le están tomando el pelo a la gente. No sé si lo hacen porque les pagan o por desconocimiento. ¿Esa es la propuesta que tienen como economistas? Un país que devaluó en los últimos 25 años. ¿En serio la solución que tienen es devaluar? A los que piden devaluar me dan ganas de cagarlos a patadas en el culo a todos", dijo.

En otro tramo de su discurso, Caputo se refirió al comportamiento de la inflación, uno de los temas más sensibles para la población y el Gobierno. Reconoció que los números del índice inflacionario del mes de marzo, que serán difundidos por el INDEC el próximo 14 de abril, podrían ser más altos que los del mes anterior: "Por ahí en un mes tengamos un indicador que nos juegue en contra. La inflación de marzo, producto de la nafta y la educación, será más alta , pero esto no nos va a desviar del rumbo. Vamos a llegar a la meta", afirmó desafiante.

"Me dan ganas de cagarlos a patadas en el culo a todos"



Luis Caputo calificó de "patéticos" a quienes proponen devaluar, dijo que "le están tomando el pelo a la gente" y sentenció: "No sé si lo hacen porque les pagan o por desconocimiento". pic.twitter.com/sXcZdbtv3J — Corta (@somoscorta) April 1, 2026

El titular del Palacio de Hacienda también hizo un repaso por los desafíos económicos recientes, recordando lo que denominó un "shock interno y externo brutal" en la previa de las elecciones legislativas de 2025: "En los últimos seis meses, la Argentina sufrió un shock interno y externo brutal. Tuvo un costo en todo sentido: el riesgo país llegó a 1500, la inflación se fue del 1,5 al 3% y todavía lo estamos pagando", explicó ante los empresarios presentes. Sin embargo, destacó lo que considera avances significativos: "Ahora estamos viviendo un shock externo fenomenal. Pese a eso, el Banco Central compra a razón de US$100 millones por día. Esto demuestra que estamos cada vez más fuertes".

Caputo también abordó dos temas que generan bastante tensión considerando que el gobierno de Javier Milei ya cumplirá tres años en el poder. Es en este contexto que sectores clave de la economía nacional piden seriedad y compromiso con dos temas: la baja en las retenciones al agro y al sector automotriz. Respecto al primero, fue claro al descartar una eliminación inmediata de las retenciones. "A mí me encantaría bajar las retenciones a cero mañana, pero no puedo hacerlo . Porque si bien estoy seguro de que en el mediano plazo va a redundar en algo mejor para el país, en el cortísimo plazo va a generar déficit fiscal", explicó.

Caputo en la Bolsa de Comercio de Rosario

El mensaje fue recibido con frialdad por parte del sector agropecuario, que desde hace tiempo reclama una reducción significativa en las cargas impositivas. No obstante, Caputo insistió en que las restricciones fiscales actuales no permiten avanzar en esa dirección sin comprometer aún más las cuentas públicas.

Por último, el ministro Luis Caputo arremetió contra la industria automotriz, revelando tensiones recientes con representantes del sector. Según relató, durante una reunión le solicitaron una reducción del 2% en las retenciones que aún deben pagar por sus exportaciones. Caputo respondió con dureza: "De sus exportaciones, ¿cuánto representa Ingresos Brutos (IIBB) y las tasas municipales? Cuatro veces eso. Entonces me encuentro peleando hasta el último centavo y los otros les cobran cuatro veces más", disparó.