Lustramax, despidos masivos y cortes en la Panamericana: estrategia empresarial disfrazada de crisis

Indignación y movilizaciones tras la decisión de la empresa Lustramax, dedicada a la distribución de artículos de limpieza e higiene, que despidió recientemente a 29 trabajadores de su planta en Tortuguitas. Este despido masivo, que incluye tanto a empleados efectivos como a aquellos en período de prueba, desató una ola de protestas que aún se mantienen activas, con cortes en la Panamericana como forma de visibilizar la crisis que atraviesan los trabajadores.

La compañía, que lleva dos décadas operando y cuenta con importantes clientes como Pepsico, Coto y Mondelez, entre otros, argumenta que los despidos se deben a una "crisis económica" interna. Sin embargo, los trabajadores organizados ponen en duda esta versión, respaldándose en datos que muestran ganancias positivas en los últimos tres años y un patrimonio neto declarado de 16 mil millones de pesos entre 2021 y 2024.

Lustramax, despidos masivos y cortes en la Panamericana

Leandro Gómez, delegado sindical de Lustramax, expresó su preocupación y denunció públicamente las irregularidades: "Ellos argumentan una crisis por una pelea entre los socios. Pero las ventas no cayeron . Los últimos tres años de balances les dio positivo. Por eso no entendemos la respuesta con los despidos. Entendemos que es por los reclamos que llevamos adelante", declaró Gómez en diálogo con la AM 750.

El delegado también señaló que la empresa se aprovecha de las reformas laborales de hecho implementadas por el Gobierno de Javier Milei para justificar el recorte de derechos laborales básicos y facilitar los despidos: "Nos vemos obligados. No entendemos si tenemos que ir a las máximas consecuencias para tener algo positivo", añadió Gómez con evidente frustración.

Panamericana: corte y reclamo contra los despidos ilegales en la empresa Lustramax. La medida es en colectora, sobre el ramal Pilar de la autopista. pic.twitter.com/LoRGat4YP2 — La Izquierda Diario (@izquierdadiario) January 13, 2026

A esto se suma otro dato alarmante: según información obtenida por los trabajadores a través de la consultora Nosis, Lustramax tuvo 898 cheques sin fondos por $5.479.819.351,99 en las últimas semanas . Este panorama financiero genera más preguntas que respuestas sobre el manejo interno de la empresa.

La protesta no solo busca revertir los despidos, sino también exigir el pago de salarios adeudados, un bono de fin de año y la regularización de aportes pendientes a la obra social. Los trabajadores ya dejaron en claro que no cesarán en su lucha hasta obtener respuestas concretas y soluciones justas.

Trabajadores denuncian despidos masivos

El caso Lustramax pone en evidencia una preocupante tendencia: el uso de reformas laborales que todavía no están vigentes para precarizar aún más las condiciones de los trabajadores en favor de intereses empresariales.