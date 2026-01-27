Milei apuntó contra Techint, tildó a Rocca de "Don Chatarrín" y acusó a Clarín de "ensobrado"

El presidente de la Nación, Javier Milei, cuestionó en publicaciones en sus redes sociales los reclamos de la acerera Techint por la adjudicación que tuvo su competidora india Welspun para vender caños para utilizar en Vaca Muerta, y apuntó a Clarín por la defensa de la compañía argentina. La empresa de Paolo Rocca aseguró que presentaría un recurso antidumping contra la operación y desde La Libertad Avanza (LLA) comenzaron una fuerte campaña para exponerlos por el sobreprecio del 40% que tenían en relación a la otra oferta.

"La nueva Argentina. Si ves 'periodistas', 'economistas' y políticos hablándote de la industria del acero y los prejuicios que causa la apertura, ya sabés quién le llena el sobre", escribió Milei en su cuenta de X (ex Twitter), en una clara referencia a Techint. Es que la publicación fue un retuit de otro que hizo la influencer Carolina Moine a un posteo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Javier Milei y sus tuits contra Héctor Mágnetto y Paolo Rocca por los reclamos de Techint por perder la licitación de Vaca Muerta con una empresa india.

El funcionario contaba detalles de la licitación en la que Welspun se impuso porque Techint había "ofrecido los caños 40% más caros". "Aunque alguien quizás pensara que aun así debería habérseles adjudicado (de hecho esa es la lógica del compre nacional felizmente derogado), creo que eso es indefendible. Caños más caros implican menor rentabilidad del proyecto, menores inversiones, menos empleo, menos exportaciones", escribió Sturzenegger, quien luego contó que la firma de Rocca finalmente bajó 40% sus precios, pero ya era tarde.

Milei, no contentó con el trato que tuvo con Techint, también apuntó al grupo Clarín por la nota que publicó el sitio TN en referencia al recurso antidumping que presentará por la licitación que perdió. "Desenmascarando operadores. Aquí tenemos a 'Carboncito' que sale en defensa de 'Don Chatarrín' de los tubitos caros. VLLC!", escribió el presidente.

Javier Milei mencionó a Héctor Mágnetto y Paolo Rocca con apodos.

El apodo de carboncito estuvo dirigido al CEO del grupo, Héctor Magnetto, con quien Milei ya se enfrentó desde el último año, al punto de que su tuit fijado está titulado como "Clarín: la gran estafa argentina". Allí revela una historia en la que el dirigente empresarial cerró con el ex presidente Eduardo Duhalde una devaluación del 300% para salvarse de una quiebra.

Lo cierto es que la pelea, más allá de las cuestiones lógicas de la licitación, envuelve el gran debate productivo de la Argentina actual en relación al trabajo local y el extranjero, a la apertura de importaciones que cada vez acogota más a la industria nacional, de acuerdo a como se ve con las historias de cierres de fábricas y despidos masivos en grandes empresas. Evidentemente, cuando Milei llama héroes a los empresarios, se refiere a quienes lo apoyan.