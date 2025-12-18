De Jujuy al corazón de la movida tropical: Cele Rodríguez, la joven voz que quiere devolverle protagonismo a la cumbia

En una época en la que los nuevos ritmos urbanos desplazaron entre la juventud a los géneros más populares del país, como la cumbia y el rock nacional, desde Jujuy apareció la voz de Celeste Rodríguez, una artista de 19 años que cuenta con una impronta que promete renovar las expectativas de la movida tropical argentina. Este fin de semana estará en Buenos Aires y dará tres shows junto a grandes referentes del rubro como Daniel Agostini, Jambao y Yerba Brava.

La carrera de Cele comenzó desde muy pequeña, pero explotó en 2017 cuando con 11 años ganó los concursos provinciales Jujuy Canta y La Voz de Jujuy. Ambos eventos fueron fundamentales para que en 2023 se lance como solista con un estilo de cumbia norteña y santafesina que sintetizó en su disco "Pobre Corazón", con el que fue conquistando las redes sociales.

Su primera exposición pública a nivel nacional la hizo gracias a Karina "La Princesita", quien la invitó a cantar y promocionó el estilo que maneja. Tras ese gesto participó de muchos festivales como el Carnaval de los Tekis, el Festival del Quesillo y el Del Acero, en escenarios jujeños, tucumanos, salteños y bonaerenses, donde cantó con figuras como Rodrigo Tapari, entre tantas otras.

En diálogo con BigBang , Cele reconoció los nervios por subir a los escenarios con figuras de primer nivel. El fin de semana será muy intenso. El viernes 19 de diciembre estará en la Peña Norteña de Avenida Rivadavia 1910 junto a Miguel Ángel y Yerba Brava, y en el mismo lugar la noche del sábado 20 estará junto a Jambao y Camila Mercado. Para cerrar esa jornada irá al Maza Club de Rivadavia 3475 para estar junto a Agostini y el Grupo la 90.

¿Cómo viene la preparación de los shows?

- La verdad es que estoy a mil porque es una gira que venimos planeando durante varios meses y teníamos muchas ganas de hacerla, más que nada para mostrar lo que hago, compartir mi música y poder hacer que la gente me conozca un poco más.

Te toca compartir escenario con figuras como Daniel Agostini, que antes de que vos nacieras ya era una eminencia en la movida tropical. ¿Qué te genera eso?

- Y la verdad es que tengo unos nervios terribles de que llegué el fin de semana. Cuando apenas vi la cartelera, me quedé así como sorprendida, asombrada, contenta, feliz, nerviosa, todo. Porque Daniel Agostini en mi familia está desde que yo nací, siempre lo escuchaba y crecí escuchando canciones de él. Es algo que me genera mucha ansiedad y muchos nervios.

Yo soy jujeña y quiero mostrar que en Jujuy hay talento y hay cumbia

Para quienes no te conocen, vos venís directo desde Jujuy donde fuiste parte y ganaste concursos como Jujuy Canta y La Voz de Jujuy hace ya 8 años, siendo una niñita ¿Cuánto de tu música, de tu canto, de tu voz tiene de impronta jujeña?

- La mayoría. Yo soy jujeña y quiero mostrar que en Jujuy hay talento y hay cumbia. Que también hay muchos artistas jujeños que hacen cumbia. Yo trato de tener esa impronta de Jujuy y mostrar el talento que hay acá.

A la hora de subir al escenario con estos cracks con los que vas a estar, ¿para quiénes van a ser tus primeros pensamientos? ¿Hay alguien a quien vos quieras agradecer?

- Primero y principal a mi productor Alejandro Aparicio, que es el que está gestionando todo lo que es la gira de prensa, los shows. Primero y principal. Sin él creo que esta gira no se podría hacer. Y después gracias a mi abuelita, que es mi angelita. Ella siempre soñó con que yo llegue a Buenos Aires, que llegue lo más lejos de mi provincia. Mis primeros pensamientos van a ir dirigido a esas dos personas.

El año pasado estuviste por primera vez en Pasión de Sábado y ahora este año volvés a Buenos Aires con estos shows. ¿Qué crees que te espera acá en adelante?

- Ojalá que muchísimos shows más por todo el país, porque me encantaría. Ojalá que la gente pueda conocer mi música, pueda conocerme a mí también, que tengo 19 años y recién es como que estoy empezando en toda esta movida. La verdad que me encantaría que la gente pueda conocerme no solamente como artista, sino también como persona.

Tenés 19 años, sos muy joven y te estás lanzando la música así de forma directa. ¿Te quedan cosas pendientes? ¿Terminaste de estudiar? ¿Quieres seguir estudiando algo?

- Estoy estudiando todavía. Complemento mi carrera musical con la licenciatura en Comunicación Social, así que durante la semana estoy estudiando y el fin de semana empiezo a trabajar con mi banda. Mi meta es recibirme y tener mi título, que ya estoy a la mitad de camino.

En la movida tropical siempre surgen fanáticos y fanáticas que se enamoran de los intérpretes. ¿Vos tenés pareja?

- Sí, estoy en pareja. Pero gracias a Dios la persona con la que estoy se dedica a lo mismo, entonces como que los dos entendemos cómo es todo lo que es la movida de la música, Gracias a Dios comparto mi vida con la persona que también se dedica a lo mismo y sabe cómo es toda la movida tropical, cómo es la movida de la música.

¿Con qué otros proyectos estás trabajando?

- Esta semana como que detuvimos un poco la producción, pero estamos trabajando en un tributo a las damas de la cumbia. Anteriormente sacamos un tributo a Karina, Ángela Leiva. Ahora el segundo va a ser un tributo a Gilda, Selena Quintanilla, Lía Crucet, Gladys "La Bomba Tucumana", que va a salir en febrero y va a ser grabado en el lugar característico de Jujuy.

Se supone que los artistas tras consagrarse en sus provincias viajan a la Capital. ¿Cómo te sentís en tu provincia respecto al público?

- La verdad que súper contenta. La gente me brinda mucho apoyo y mucho amor en cada show, en cada entrevista que tengo y en cada programa que estoy. Acá en mi provincia recibo mucho apoyo. Si bien también hay mucho hate, porque creo que en todas partes hay, hay gente que banca a sus artistas y yo en mi provincia tengo bastante gente que me apoya y que me acompaña en todo este camino desde el día uno en que empecé con toda esta locura de la música.

¿Cuánto crees que tiene que ver este apego que tiene tu público con vos, con tu participación en estos concursos como Jujuy Canta y La Voz de Jujuy?

- La verdad que muchísimo, porque yo me empecé mi carrera musical en los concursos de canto y ahí es como que la gente me empezó a conocer un poquito más. El participar en concursos tuvo mucho que ver en que la gente me conozca.

Este año lo terminás así con tres shows en la CABA con figuras de primer nivel de la movida tropical. ¿Cómo esperás que vas a terminar el año que viene?

- Ojalá que en otro país o en otra provincia, de la misma manera: con la música. Porque me encantaría. Siempre amé la música y hoy en día la amo mucho más, así que me encantaría quizás terminar cantando en alguna fiesta o en algún escenario de algún festival, quién sabe. Pero me encantaría terminarlo con música siempre.