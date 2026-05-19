No es joda: el Ejército lanzó una licitación para cambiar respuestos de un vehículo por 70.000 kilos de membrillo

Es indiscutible que ante tanta motosierra los recursos del Estado son escasos y quienes deben lidiar con eso ya no saben a qué recurrir. Aunque una cosa es que sean rumores y otra que se confirmen en el Boletín Oficial. Es que el Ejército Argentino abrió una licitación privada para entregar hasta 70.000 kilos de membrillos a cambio de repuestos para una camioneta Chevrolet S10 2.8 TDI STD 4x4 Electronic CD modelo 2010, que pertenece al establecimiento Cuadro Nacional, de la localidad mendocina de San Rafael.

La iniciativa llegó por parte de la Dirección de Remonta y Veterinaria bajo la Licitación Privada N° 84/13-0216-LPR26, expediente EX-2026-24091786-APN-DRV#EA, dentro del rubro comercial "Equipos". El departamento en cuestión no cuenta con recursos económicos reales para hacer funcionar al rodado nuevamente y debió recurrir a lo que en la jerga de la compra venta se conoce como permuta.

Parte del pliego que intercambiará membrillo por partes de una camioneta Chevrolet S10.

En el pliego aclaran que el retiro de las 70 toneladas de Membrillo corre a cuenta del adjudicatario. Aunque para conseguir triunfar no se tendrá en cuenta el dinero que pide -ya que no existe-, pero sí se considerará quién quiere menos membrillo, lo que será el único requisito para establecer al ganador de la compulsa. Al no hacerse con dinero, el pliego aclaró que cuando carguen la propuesta en el sistema, deberán completar el "precio unitario" con la suma mínima de $0,000001.

Entre las necesidades reclamadas se incluyen los filtros de aire, combustible, aceite y habitáculo. Además exigieron los semiejes derecho e izquierdo por completo, los fuelles de homocinética y triceta, las masas delanteras ABS, las rótulas inferiores y superiores, los extremos de dirección largos y cortos, las bieletas y bujes de barra estabilizadora, los bujes de parrilla superior e inferior, los brazos pitman y auxiliar, el amortiguador diferencial, las pastillas, cilindros, cinta y kit de reparación de freno, la triceta de semieje, el kit de embrague con crapodina, el volante de embrague, la bomba de agua, la correa con accesorios, el tensor; y escobillas limpiaparabrisas.

Las autopartes de la Chevrolet S10 que el Ministerio de Defensa busca intercambiar por membrillo.

Casi como si estuvieran desesperados por desprenderse del membrillo, en el pliego reclamaron que debe retirarse en un plazo de 20 días hábiles, mientras que las autopartes podrán esperar hasta 30 días y deberán contar con una garantía mínima de seis meses por desperfectos que pudieran presentarse. Además, todos los otros gastos que hayan correrán por el ganador del pliego, ya sean impuestos, fletes u otras cargas provinciales o municipales.

El pliego también identifica a las autoridades con competencia en el procedimiento: el subdirector de Remonta y Veterinaria, coronel Ángel Octavio Peluffo, para autorizar la convocatoria, aprobar el pliego, dejar sin efecto o declarar desierto el trámite; y el director de Remonta y Veterinaria, general de brigada Julián Andrés Massi Filippa, para adjudicar o declarar fracasado el procedimiento.

(Con información de Agencia Noticias Argentinas)