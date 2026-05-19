Durán Barba dinamita la candidatura de Macri con la peor burla: "Juega al bridge, no a la política"

Atrás quedaron los maravillosos días de Jaime Durán Barba, el estratega político que supo ser el arquitecto detrás del ascenso de Mauricio Macri a la presidencia en 2015. El cerebro de la campaña amarilla ahora sorprende al escenario político argentino hundiendo las que hunden las posibilidades del exmandatario de cara a las próximas elecciones.

"Pasó su momento, no tiene mayor chance", sentenció el consultor ecuatoriano en una entrevista reciente con A24, marcando un antes y un después en su relación con el líder del PRO.

Jaime Durán Barba

Durán Barba no escatimó en críticas hacia Macri, a quien acusó de haber perdido el rumbo político tras cerrar su "mesa chica" en 2018. Según el estratega, ese fue un punto de inflexión: "Tuvo una carrera política muy exitosa desde 2015 hasta 2017, pero en 2018 cerró la mesa chica del grupo y dio un giro hacia la política y un giro ideológico que no era propio del PRO ", dijo el consultor avivando la llama de la bronca del macrista que, según él se convirtió en un político "de derecha" que redujo al PRO a un "partido chiquito de zona norte, como López Murphy".

Como si los golpes no fueran ya suficientes, Durán Barba también destacó que Macri "se quedó sin nadie" de los fundadores originales del PRO, salvo por María Eugenia Vidal, quien sigue siendo la única figura leal al exmandatario.

DURÁN BARBA DESESTIMÓ UNA CANDIDATURA DE MACRI: "PASÓ SU MOMENTO"



Jaime Durán Barba desestimó una eventual candidatura presidencial de Mauricio Macri para 2027, en medio del operativo clamor de referentes del PRO como Jorge Macri y Cristian Ritondo. El consultor sostuvo que... pic.twitter.com/qJTnoH6mRs — Clarín (@clarincom) May 19, 2026

Además, cuestionó duramente las prioridades de Macri, aludiendo a su decisión de ausentarse de un encuentro clave del partido para viajar a Alemania a jugar al bridge: "Un candidato de la nueva etapa no puede decir que pone un juego de bridge por sobre el partido. ¿A qué juega? Al bridge, no a la política ", ironizó.

En cuanto al panorama político actual, Jaime Durán Barba no se limitó a criticar a Macri pues también arremetió contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuestionando su permanencia en el cargo pese a las acusaciones de corrupción y enriquecimiento ilícito que pesan en su contra. Por otro lado, dejó entrever sus reservas sobre el futuro político del presidente Javier Milei, quien hasta hace poco era considerado una apuesta segura para la reelección: "Hace algunos meses, creían que Milei iba a ser reelegido inevitablemente. Hoy no lo sé. Creo que ahora eso es una hipótesis", afirmó sin pelos en la lengua.