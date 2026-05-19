No pegan una: docentes de la Universidad de San Andrés reafirmaron su compromiso con la educación pública

Luego de la clase que brindó el presidente Javier Milei a los alumnos de la cátedra de Macroeconomía Avanzada de la Maestría en Economía de la privada Universidad de San Andrés, más un centenar de docentes de esa institución emitieron un comunicado para reafirmar su compromiso con el sistema universitario argentino y exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento, que la semana pasada reclamó la cuarta Marcha Federal Universitaria. El Gobierno de La Libertad Avanza (LLA) había expuesto la actividad este lunes como un gran éxito en la batalla cultural contra lo estatal, pero le salió el tiro por la culata.

"Los abajo firmantes, profesores e investigadores de la Universidad de San Andrés, en ocasión de la visita del presidente de la Nación a nuestra casa de estudios, reafirmamos nuestro compromiso con el sistema universitario argentino", comienza el comunicado, que fue firmado por figuras como el biólogo Diego Golombek y el filósofo Tomás Balmaceda.

El comunicado de los docentes de la Universidad de San Andrés tras ser visitados por el presidente Javier Milei.

"Reivindicamos el rol indispensable de las universidades nacionales y del sistema científico-tecnológico público en el desarrollo del país, y reclamamos el pleno cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso de la Nación", continuaron en el comunicado, y con un apoyo explícito al principal eje de reclamos de la comunidad educativa superior contra la gestión libertaria.

"El diálogo entre el sector público y el privado es parte constitutiva de nuestra tradición universitaria. Sostener este diálogo requiere, antes que nada, garantizar las condiciones materiales para que las universidades públicas donde nos formamos nosotros, nuestros colegas y muchos de nuestros estudiantes, puedan cumplir su misión", cerraron la carta los docentes de la institución de San Fernando.

Javier Milei dio una clase de la cátedra de Macroeconomía Avanzada de la Maestría en Economía de la Universidad de San Andrés.

El último lunes, Milei dio una clase en la Universidad de San Andrés, acompañado del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, también profesor allí. Uno de los que registró todo el evento fue el director de Realización Audiovisual de la Presidencia de la Nación, Santiago Oría, quien muchas veces actúa más bien en un rol de defensor y admirador de su jefe en las redes sociales. "En modo profesor", escribió el cineasta libertario en su cuenta de X (ex Twitter). "Aula abarrotada de alumnos, muchos sin lugar para sentarse. Esto genera el presidente", agregó después.

Al mismo tiempo, desde una perspectiva propagandística, el Gobierno intentó darle lugar en las redes sociales al fanatismo expuesto por gran parte de los alumnos, que lo ovacionaron, le pidieron fotos y lo vitorearon como a él le gusta. "Muchas gracias a los alumnos de la Universidad de San Andrés por tanto afecto y tan grato momento", escribió Milei en su cuenta de X, tras participar de la clase.