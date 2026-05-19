Milei negó la interna entre Santiago Caputo y Martín Menem: "Es algo que está prefabricado para generar un problema"

A días de que los tiros por elevación entre el mega asesor Santiago Caputo y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, compliquen a fondo el panorama político del oficialismo por la crudeza interna que se reveló a carne viva, el presidente de la Nación, Javier Milei, negó la existencia de ese conflicto tras visitar nuevamente a su streaming amigo Neura, en una entrevista en la que además cruzó a Mauricio Macri tras mostrarse como presidenciable para 2027.

"Eso fue algo que le han plantado a Martín Menem. Es decir, eso está prefabricado", soltó Milei ante las preguntas sobre la crisis interna que quedó expuesta en los últimos días. "Lo explicó dentro del Gabinete y si quieren les paso el video que armó Oría, que explica lo que le hicieron a Martín", siguió, en un tono bastante dubitativo, repetitivo e incómodo. "Esa controversia el fin de semana es algo que está prefabricado para generar un problema", sintetizó al final.

El escándalo comenzó luego de que le atribuyeran una cuenta de X (ex Twitter) al riojano, cargada de posteos contra la agrupación política Las Fuerzas del Cielo, su militancia y dirigentes, como Daniel "El Gordo Dan" Parisini y el mismísimo Caputo, quien se hizo eco de las acusaciones y dejó un largo posteo para demostrar la lealtada que siente por el Presidente.

Para todos los que me escriben con mensajes positivos quiero reafirmarles que voy a defender el proyecto nacional de Milei. Me importa poquísimo quién se ofende en el proceso. Llegué acá con el Presidente, me iré con el Presidente o cuando él disponga. Mientras tanto haré mi mejor esfuerzo para cumplir su mandato: hacer Argentina grande otra vez. ¡Gracias por su atención!", lanzó Caputo desde su flamante cuenta personal.

El mensaje de Santiago Caputo

La crisis expuesta, por más que sea negada de manera pública, cuenta con muchos testimonios en off que la dan por válida. El quiebre del triángulo de hierro entre Caputo y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, es un hecho. La hermana del Presidente tiene un vínculo muy fuerte con los Menem, quienes trabajan en su equipo a contramano del sector caputista.

"Santiago es como un hermano para mi", aseguró Milei en defensa de su asesor. En relación a Menem consideró que "está haciendo una tarea enorme". Al mismo tiempo, ante tantos idas y vueltas validados, se refirió a la interna como simples pensamientos diferentes que suceden dentro de la gestión que encabeza, pero evitó darle trascendencia e importancia a lo expuesto.

Macri en clave electoral en Vicente López

Las críticas a Macri

"El gobierno de Macri heredó déficit fiscal y no hizo el ajuste. Se lo hizo el mercado. Nosotros desde el primer día pusimos en caja al déficit fiscal. Y además, el gobierno de Macri avanzó sobre la independencia del Banco Central y se llevaron puesto a (Federico) Sturzenegger, tremendo avance institucional. También acordaron con (Sergio) Massa para sacar la ley de renta financiera", contestó el Presidente, cuando lo consultaron sobre el acto del PRO del último fin de semana.

"La consecuencia natural de avanzar contra la propiedad privada, que además se hace buscando perjudicar al propietario, la consecuencia natural es obvia, se van a retraer las cantidades, el precio en el mercado informal va a ser mucho más alto, ¿y a quién va a terminar perjudicando? A los más vulnerables. ¿Por qué ese precio más alto lo pueden pagar quiénes? Los que están mejor. Sin embargo, nosotros desregulamos, sacamos la Ley de Alquileres, se duplicó la oferta y el precio del alquiler, en términos reales, bajó 30%", señaló Milei, sin que los datos reales lo respalden.

Santiago Caputo y Javier Milei.

El mandatario además criticó "la Ley de Góndolas", también aprobada durante el macrismo, a la que definió como "una suerte de control de precios". Además remarcó que "cuando esa herramienta la usaron los kirchneristas" iban con pecheras y midiendo las góndolas y sancionando. "¿Cómo terminó eso? Con escasez", cerró.