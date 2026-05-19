Nápoli, el dudoso empresario que invitó al Javo al MALBA, tiene perimetrales e investigaciones por maniobras ilegales millonarias

En el complejo entramado político que rodea a Javier Milei, uno de los nombres que ha ganó protagonismo en las últimas horas es el de Juan Nápoli, ex asesor del presidente y figura clave en la promoción de la dolarización como solución económica para Argentina. Sin embargo, lejos de ser un perfil intachable, Nápoli se encuentra envuelto en una serie de escándalos que sacuden tanto su reputación como la del gobierno de las fuerzas del cielo.

Es que hace sólo unas horas, Nápoli organizó un evento donde participó el presidente Milei que fue impulsado por el Banco de Valores (VALO) en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) fue escenario de un encuentro entre Milei y Nápoli, quien ofició como anfitrión.

Milei y Nápoli

En su discurso, Nápoli recordó su rol como candidato a senador por La Libertad Avanza en 2023 y expresó su apoyo al presidente: "Presenté al entonces candidato Javier Milei diciendo bienvenidos a escuchar al próximo presidente de la Nación", sin embargo, lo que no mencionó fue su implicación en la causa del dólar blue, una investigación que amenaza con desenmascarar una red de operaciones financieras irregulares.

Según documentos del Banco Central, Napoli Inversiones, empresa liderada por Nápoli, habría transferido $8,4 mil millones a una casa de cambio sospechosa llamada Fast Cambio; esta operación está siendo investigada por presuntas maniobras ilegales relacionadas con el mercado de bonos y dólares.

Milei y Nápoli

La operación se habría realizado aprovechando la brecha entre el dólar oficial y el dólar MEP, generando ganancias millonarias. Aunque voceros de Napoli Inversiones defendieron la legitimidad de estas transacciones, las pruebas recopiladas por el Banco Central apuntan a irregularidades que podrían tener implicancias legales serias.

A la controversia financiera se suma un explosivo escándalo personal que involucra a Juan Nápoli y a la abogada Laura Luján Vázquez. Todo comenzó con una publicación en la cuenta oficial de X de Nápoli, donde acusó a Vázquez de extorsión y la calificó de "prostituta". Las declaraciones generaron revolucionaron las redes sociales, donde Vázquez respondió con firmeza: "La denuncia ya está hecha hace días. Y la gente va a ver que me ensuciás para salvarte vos".

Juan Nápoli y Laura Luján Vázquez

La situación escaló aún más cuando Vázquez reveló que había solicitado una orden perimetral para evitar el contacto con Nápoli , quien presuntamente habría violado dicha medida. Además, la abogada denunció haber recibido audios intimidantes por parte de Nápoli y su esposa, en los cuales se proferían amenazas explícitas contra su integridad física.

Pero... ¿quién es Juan Nápoli?

La biografía profesional de Juan Nápoli es extensa y variada. En su perfil de LinkedIn se presenta como un "experto en mercados de capitales" con más de tres décadas de experiencia. Además, ha ocupado cargos relevantes como presidente del Banco de Valores S.A., miembro del consejo directivo de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) y vocal titular del Club Atlético River Plate. Sin embargo, detrás de esta fachada profesional se esconden sombras que ahora emergen con fuerza.

Juan Nápoli

Nápoli fue una figura clave en la campaña presidencial de Javier Milei, promoviendo la controversial idea de dolarizar la economía argentina. A pesar de haber sido entrevistado en múltiples ocasiones sobre cómo llevaría a cabo este plan, sus respuestas dejaron más dudas que certezas. Incluso después de la derrota electoral, Juan Nápoli se desmarcó rápidamente del proyecto político, afirmando que su participación había llegado a su fin aunque ahora queda claro que está cada vez más cerca de las fuerzas del cielo.