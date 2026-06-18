Oscar Zago tildó de "boludo" a Alfredo Olmedo por proteger a Adorni y todo estalló: "¿Usted me vio las bolas a mí?"

La polémica en torno al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por enriquecimiento ilícito, desató un encendido cruce entre los representantes del pueblo Oscar Zago y Alfredo Olmedo durante el programa A Dos Voces de TN que terminó en un enfrentamiento verbal que dejó frases para el recuerdo... O para el olvido.

Zago, legislador del MID, fue tajante en sus críticas hacia Adorni, a quien calificó como un problema para la política y la economía del país: "¿Cómo no va a ser un problema Adorni? Es un problemón", afirmó Zago, señalando que las denuncias contra el jefe de Gabinete afectan la confianza de los inversores.

Manuel Adorni

"Todos los argentinos, pagando sus impuestos, construyeron un equilibrio fiscal. El único evasor, Manuel Adorni. Mira qué joda. Lo de Adorni no se puede tolerar", agregó con visible indignación.

Sin embargo, Olmedo, representante de La Libertad Avanza, salió en defensa del Gobierno y minimizó la relevancia del caso. Según Olmedo, los problemas más urgentes de los argentinos son otros: "¿Usted cree que el problema de Argentina es Adorni? El problema de los argentinos es otro", sostuvo, enumerando temas como la inseguridad, el narcotráfico y la presión impositiva.

El tono subió cuando Zago acusó a Olmedo de ser permisivo con las irregularidades de Adorni: "Vos sos un boludo para Manuel Adorni porque pagás los impuestos, él no", lanzó Zago. A lo que Olmedo respondió, visiblemente molesto: "¿Usted me vio las bolas a mí? ¿Usted me vio las bolas, el tamaño que las tengo? ".

Lejos de calmarse, Zago replicó: "No me hagas esto. Adorni te tomó de boludo porque como buen ciudadano pagás los impuestos y él no los garpa". Olmedo no se quedó callado y sentenció: "A mí de boludo no me trate".

Alfredo Olmedo y Oscar Zago

Lo que parecía no tener más contenido, en realidad siguió El intercambio continuó con acusaciones cruzadas. Zago cuestionó el compromiso político de Olmedo durante los años del kirchnerismo: "Mientras nosotros nos jugábamos en contra del kirchnerismo, vos no estabas. Vos estabas haciendo tu negocio".

Alfredo Olmedo no tardó en responder: "Qué negocio. Yo con la política no tengo ningún negocio como usted, que vive de la política. Pruebe laburando". Oscar Zago cerró con una frase contundente: "Yo laburo más que vos. La pala se la tirás a otro, a mí no", dijo contundentemente para intentar dar por terminado el intercambio de opiniones más bizarro de la televisión.