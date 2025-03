Otra vez sopa: Caputo confirmó que el préstamo del FMI podría alcanzar los 20.000 millones de dólares

El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, reveló que el montó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) debe aprobar para el nuevo préstamo que recibirá la Argentina es de 20.000 millones de dólares. Esto deberá ser ratificado por el board del organismo financiero internacional e iría para fortalecer las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

"El monto que nosotros acordamos con el staff que iban a someter a aprobación del board, que es en definitiva el que decide si se aprueba esto o no,es de 20.000 millones de dólares", precisó Caputo en una conferencia de prensa desde el Ministerio de Economía. "Como ven, es muy superior al monto que se viene escuchando de algunas personas en particular", agregó.

Al mismo tiempo, reconoció que negocian con otros sectores nuevos créditos. "Además de eso, por supuesto, estamos negociando también con el Banco Mundial, BID y CAF, un paquete adicional, también de libre disponibilidad, siempre para reforzar las reservas", detalló el funcionario. "Cuando uno ve las reservas brutas hoy y le suma lo que viene, van a subir al entorno de los 50.000 millones de dólares", explicó después.

Minutos antes había cuestionado que haya una corrida cambiaria en la Argentina. "Desde que nosotros llegamos, apenas si el tipo de cambio se movió a un 15%. Y eso ya es es una corrida", cuestionó, para luego denunciar que detrás de la instalación de esa noticia "hay una intención desde el minuto uno de desestabilizar el gobierno del presidente Javier Milei".

Caputo y Milei.

"¿Cómo hace esto la oposición? Como no está ahora en el gobierno, esta necesidad y urgencia no la puede canalizar a través de un DNU. Entonces, la canaliza de la forma que mejor sabe hacer, que es organizando todas estas cosas que han hecho en las últimas dos semanas. Empezando por una marcha violenta", sostuvo Caputo en relación al apoyo de las hinchadas a los jubilados. "Los barrabravas son Heidi al lado de lo que vimos durante esas 9 horas, que fue lo que tardó en descomprimirse esa marcha", sumó. Semanas atrás, el Congreso Nacional aprobó con 129 votos a favor un nuevo préstamo del FMI, que fue denunciado por sectores de la oposición como "un cheque en blanco", ya que no se especificaba ni monto ni condiciones para obtener el crédito. Finalmente, la cifra nunca discutida por el Poder Legislativo, se conoció.