Pedro Lines, designado como figura clave en la OIT: logros y desafíos

En un hito destacado para la representación argentina en organismos internacionales, Pedro Lines, director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), fue confirmado como miembro del comité de expertos en estadística de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este nombramiento fue anunciado durante la 357ª reunión del Consejo de Administración de la OIT

Con una sólida formación académica en economía y estadística, Lines dedica su carrera al fortalecimiento de los sistemas de información pública en Argentina y, bajo su liderazgo, el INDEC implementó reformas clave que elevaron los estándares de calidad y transparencia de los datos estadísticos en Argentina. Su experiencia no se limita al ámbito nacional ya que Lines fue partícipe activo en foros internacionales, consolidándose como una figura influyente en la comunidad estadística global.

Pedro Lines

El camino hacia este nombramiento comenzó en marzo con un proceso de selección exhaustivo. Según el documento oficial GB.357/INS/5, los candidatos debían ser expertos imparciales de renombre internacional , con un conocimiento profundo de las normativas recientes sobre estadísticas laborales. Además, se buscó garantizar una representación geográfica equilibrada y excluir a candidatos provenientes de países que podrían alterar el equilibrio del Consejo de Administración.

Fundada en 1919 como parte del Tratado de Versalles, la OIT es una agencia especializada de las Naciones Unidas dedicada a promover los derechos laborales a nivel global. Su Consejo de Administración, cuya composición será revisada gracias al trabajo del comité de expertos, es el órgano encargado de tomar decisiones clave sobre políticas laborales internacionales.

Organización Internacional del Trabajo (OIT)

El comité de expertos integrado por Pedro Lines tiene la tarea de evaluar y proponer una nueva conformación del Consejo, tomando en cuenta el peso económico y político de los Estados miembros. Se espera que sus conclusiones sean presentadas en la 358ª sesión del Consejo en noviembre de 2026.