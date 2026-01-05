Petro no se quedó callado y respondió a Trump: "Tomaré de nuevo las armas que no quiero"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desató una tormenta política al calificar a Colombia como "muy enferma" y a su mandatario, Gustavo Petro, como "un hombre enfermo al que le gusta hacer cocaína y vendérsela a Estados Unidos". Estas declaraciones, realizadas el pasado 4 de enero, generaron una respuesta inmediata y contundente tanto del presidente colombiano como de la Cancillería de ese país.

Pero Trump no se quedó ahí e insinuó la posibilidad de una intervención militar en Colombia similar a la operación contra Nicolás Maduro en Venezuela. "¿Entonces habrá una operación de los Estados Unidos...?", le preguntaron, a lo que respondió: " Suena bien para mí ". Además, afirmó que Petro "tiene molinos y fábricas de cocaína" y que "no lo hará por mucho tiempo", en referencia a la producción y exportación de drogas hacia territorio estadounidense.

El presidente Petro, a través de sus redes sociales, no tardó en responder. En un mensaje cargado de firmeza, expresó: "Aunque no he sido militar sé de la guerra y la clandestinidad. Juré no tocar una arma (sic) más desde el Pacto de paz de 1989, pero por la Patria tomaré de nuevo las armas que no quiero ". Petro rechazó las acusaciones de narcotráfico hechas por Trump, asegurando: "No soy ilegítimo, ni soy narco, solo tengo como bien mi casa familiar que aún pago con mi sueldo. Mis extractos bancarios han sido publicados. Nadie pudo decir que he gastado más que mi sueldo. No soy codicioso".

Sobre las amenazas de intervención militar, Petro reafirmó su confianza en el pueblo colombiano: "Yo tengo una enorme confianza en mi pueblo y por eso le he solicitado al pueblo que defienda al presidente de cualquier acto violento ilegítimo en su contra. La forma de defenderme es tomarse el poder en todos los municipios del país. La orden a la fuerza pública es no disparar al pueblo y sí al invasor ". Además, agregó: "No hablo por hablar, confío en el pueblo y en la historia de Colombia que el señor Rubio no ha leído. Confío en el soldado que sabe que es hijo de Bolívar y su bandera tricolor".

Por su parte, la Cancillería colombiana emitió un comunicado oficial rechazando las declaraciones de Trump. "Ante las afirmaciones hechas por el presidente de los Estados Unidos de América, señor Donald Trump, hoy 4 de enero de 2026, la Cancillería de la República de Colombia expresa su más enérgico rechazo por considerar que desconocen los principios fundamentales que rigen las relaciones entre Estados soberanos y resultan incompatibles con el respeto debido a la institucionalidad democrática de Colombia". Asimismo, reiteraron que Petro fue elegido legítimamente por "voluntad soberana" del pueblo colombiano y calificaron cualquier ataque como una "injerencia indebida" en los asuntos internos del país.

El comunicado de la cancillería colombiana de Gustavo Petro finalizó enfatizando que "la soberanía nacional, la legitimidad de sus instituciones y el respeto debido al jefe de Estado son principios irrenunciables" y calificó como "inaceptables las amenazas o el uso de la fuerza en las relaciones entre Estados".