Prohibido recordar las Islas Malvinas: la medida de seguridad que censura el sentimiento argentino frente a Inglaterra

En lo que ya se califica como una decisión tan insólita como indignante para el sentimiento nacional, el fútbol y la política volvieron a cruzarse de la peor manera. A horas del trascendental choque entre la Selección Argentina e Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, confirmó una restricción que cayó bastante mal: los y las hinchas argentinas tendrán prohibido el ingreso al Mercedes Benz Stadium de Atlanta con cualquier símbolo, remera o bandera que haga alusión a las Islas Malvinas.

Prohibido recordar las Islas Malvinas

La medida busca imponer un forzado lavado de cara a un conflicto que es parte del ADN argentino. Bajo el argumento de evitar "provocaciones", la FIFA y las autoridades de Estados Unidos pretenden borrar de las tribunas el recuerdo de la guerra de 1982, ignorando que para el hincha albiceleste, el partido contra los ingleses nunca es "solo un partido".

En un diálogo que generó estupor, la funcionaria del gobierno de Javier Milei detalló el alcance de esta censura simbólica, equiparando un homenaje a los caídos con mensajes de intolerancia o racismo: "No se va a poder entrar ni con botellas ni con ningún elemento. Ya sea una remera, una bandera o lo que fuera que contenga un mensaje provocativo, político, de odio, de intolerancia racial, religiosa . Es decir, no se va a poder entrar con mensajes que provoquen algún tipo de situación. No pueden ingresar banderas con contenido político", esbozó Monteoliva en Radio Now 97.9, dejando en claro que el control en los accesos será implacable.

Prohibido recordar las Islas Malvinas

Pero la ministra fue más allá y explicó que esta decisión se tomó en conjunto con organismos internacionales como el FBI: " Se estableció que no puede haber contenido político, elementos que tengan contenido político visible o mensajes con algún tipo de intolerancia . Es lo que se definió el día de ayer, precisamente al identificar que es un partido sensible...".

Un operativo de "alto riesgo" y el miedo al Obelisco

La prohibición no solo rige en Atlanta. El gobierno teme que el fervor mundialista se desborde en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es por eso que, junto al ministro de seguridad porteño, Horacio Jiménez, se blindará el centro porteño sobre todo en la zona del Obelisco.

💬 "No se puede ingresar con banderas o remeras que tengan mensajes políticos"



Alejandra Monteoliva aclaró que, si bien no existe una prohibición explícita, llevar referencias a las Malvinas en la indumentaria puede ser consideradas como contenido político.



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"Lo que queremos es que el festejo sea en paz. Eso tiene que quedar muy claro. Todo aquel que se ponga violento, atente contra las fuerzas de seguridad o rompa cosas, que se atenga a las consecuencias", sentenció la ministra Alejandra Monteoliva sucesora de Patricia Bullrich.