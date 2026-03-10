Criptogate sin respuestas: borradores de un "acuerdo confidencial" con Milei, transferencias millonarias y un jubilado fantasma

A más de un año del estallido del escándalo por la criptomoneda $LIBRA, la causa judicial que involucra al presidente Javier Milei suma nuevas revelaciones que profundizan las sospechas sobre la trama financiera detrás del proyecto. Borradores de un supuesto "acuerdo confidencial" con el empresario estadounidense Hayden Davis, transferencias millonarias que terminaron en manos de un jubilado de identidad difusa y denuncias por posibles filtraciones dentro del expediente alimentan un caso que sigue rodeado de interrogantes. La polémica se reactivó luego de que uno de los querellantes en la causa, Martín Romeo, presentara un escrito ante el fiscal Eduardo Taiano para advertir sobre una posible filtración de información vinculada a una pericia informática clave.

Detectaron en el teléfono de Mauricio Novelli borradores del "acuerdo confidencial" que Javier Milei habría firmado con Hayden Davis

El expediente -caratulado "Milei, Javier Gerardo y otros s/ cohecho y negociaciones incompatibles"- investiga si existieron acuerdos irregulares entre el mandatario y empresarios vinculados al lanzamiento de la criptomoneda. Según la querella, especialistas informáticos del Ministerio Público Fiscal recuperaron de dispositivos electrónicos secuestrados al empresario Mauricio Novelli un borrador de acuerdo que habría sido elaborado entre Milei y Davis.

El documento, que según la investigación habría sido redactado antes del lanzamiento del activo digital, estaba guardado en los teléfonos de Novelli y habría sido detectado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DATIP). El problema, sin embargo, es que ese material permanece bajo reserva dentro del expediente. Romeo denunció que las partes con acceso formal al proceso no pueden visualizar los anexos de la pericia en el sistema judicial.

Mientras tanto, parte del contenido ya circula públicamente en publicaciones periodísticas. "Podríamos estar en presencia de una posible filtración de información; ya que las partes constituidas y con acceso al expediente no podemos visualizar los anexos del informe pericial confeccionados por la DATIP; sin embargo, en los sitios web públicos sí aparece esa información", sostuvo el querellante en su presentación.

Ante esa situación, pidió que la abogada y periodista Natalia Volosín -quien difundió fragmentos del supuesto acuerdo- sea convocada a declarar para "ratificar y ampliar los dichos mencionados en la nota". También reclamó que se autorice a las partes a acceder a los documentos para analizarlos. "Lo que aquí se solicita es para garantizar el derecho de defensa de esta parte querellante, como así también la igualdad de armas entre todas las partes", argumentó.

Estuvo rápido Taiano para citarme. Martes 17/03 a las 11 hs. Allí estaré. $LIBRA pic.twitter.com/D1C6nhKo1a — Natalia Volosin (@nataliavolosin) March 9, 2026

La periodista ya informó en sus redes sociales que Taiano, que por ahora estás moviendo muy lento a la hora de investigar, puso primera y la citó: "Me dicen que soy la primera citada de la causa $LIBRA. Muy honrada. Como dice Santi Caputo: me preparé toda la vida para esto.Estuvo rápido Taiano para citarme. Martes 17/03 a las 11 hs. Allí estaré. $Libra". El contenido de esos borradores podría tener un peso decisivo en la causa. De acuerdo con los informes técnicos, el documento habría sido elaborado alrededor del 30 de enero de 2025, fecha en la que Milei se reunió con Davis en la Casa Rosada.

Hasta ahora, el Presidente negó haber firmado acuerdos vinculados al lanzamiento de $LIBRA. Sin embargo, la existencia de esos borradores -hallados en chats entre Novelli y Davis- pone en duda esa versión. Los especialistas de la DATIP informaron en enero pasado haber encontrado varias copias del archivo durante el análisis de los teléfonos secuestrados en la investigación. Tras conocer el hallazgo, el fiscal Taiano solicitó a la Casa Rosada que informe si tiene conocimiento o copias de ese acuerdo. El caso también involucra movimientos financieros que alimentan las sospechas sobre una posible maniobra fraudulenta.

Según la investigación judicial, apenas minutos después de reunirse con Milei en la Casa Rosada, Davis realizó transferencias millonarias en criptomonedas. Uno de esos envíos terminó en la cuenta de Orlando Rodolfo Mellino, un jubilado argentino de 75 años que aparece como una pieza clave en la ruta del dinero digital. El 30 de enero de 2025, apenas 42 minutos después del encuentro entre Milei y Davis, el empresario transfirió más de un millón de dólares en criptoactivos a la billetera de Mellino. El jubilado, sin embargo, reenviaría el dinero a otra cuenta desconocida pocas horas después.

Gráfico de $Libra cuando desplomó sus precios

Los movimientos no terminan allí. Según los análisis realizados por organismos especializados en recuperación de activos, Mellino habría recibido previamente más de 5,8 millones de dólares entre marzo de 2024 y febrero de 2025 provenientes de esa misma cuenta. La figura de Mellino se volvió uno de los enigmas centrales del expediente. Su rol en la operatoria financiera, sus vínculos con empresas y su paradero real generan más preguntas que respuestas.

Cuando la Justicia intentó notificarlo en su supuesto domicilio en Tigre, se encontró con una sorpresa: la dirección simplemente no existía. Los vecinos de la zona tampoco lo conocían. "Se consultó en la altura 442, donde funciona un bar y no conocen al causante; en la altura 432 funciona un local de hamburguesas y en el local de al lado un local de juegos", detalló a la Justicia la comisaria Andrea Espósito, de acuerdo a lo informado por La Nación.

A pesar de esa irregularidad, Mellino sigue formalmente incorporado al expediente judicial. Su único domicilio registrado en la causa es el domicilio electrónico de su abogado. Al mismo tiempo, la investigación reveló que el jubilado aparece vinculado a varias sociedades comerciales, algunas radicadas en Estados Unidos. También figura como accionista mayoritario de una empresa llamada Logística Latinoamericana S.R.L., propietaria de varios vehículos de gama media y alta.

Entre ellos figuran un Audi A3 Sportback, una Honda CR-V EXL, un Volkswagen Vento, una Dodge Journey y un Volkswagen Passat. El colapso de la criptomoneda $LIBRA -promocionada inicialmente en redes sociales por Milei antes de desplomarse abruptamente- dejó miles de inversores afectados y desencadenó múltiples denuncias judiciales. Las investigaciones intentan reconstruir ahora la compleja red de transferencias que se activó antes, durante y después del lanzamiento del token.

El contrato Milei-Davis eliminado por Novelli

En ese entramado aparecen empresarios, intermediarios, sociedades offshore y operadores financieros que todavía no terminan de delinear un mapa claro del flujo de dinero. Mientras tanto, la causa avanza lentamente entre pericias reservadas, documentos que aparecen fuera del expediente y protagonistas que siguen sin dar explicaciones. Un escenario que alimenta la sospecha de que detrás del fenómeno $LIBRA podría haberse desplegado una de las operaciones financieras más oscuras que rozaron al poder político en los últimos años.