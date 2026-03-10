Cristian U destrozó a Santiago del Moro y reavivó la guerra de los ex GH: "Se mete con...."

La vuelta de Gran Hermano con su edición Generación Dorada le dio a Telefe buenos números de rating y volvió a poner al reality en el centro de la conversación. Sin embargo, el regreso no estuvo exento de polémicas. Uno de los más duros fue Cristian U, ganador de la edición 2011, que salió con los tapones de punta contra el casting y el perfil de los participantes.

" Es como tener una Ferrari con la P de principiante ", había disparado días atrás al referirse a los jugadores que ingresaron a la casa más famosa del país.

Cristian U cuestionó la producción detrás de Gran Hermano Generación Dorada

Sobre su salida del formato "La Noche de los ex", dejó en claro que fue una decisión personal y no un capricho de Santiago Del Moro, aunque deslizó que entre ellos nunca hubo demasiada química: "Él quiere ser el jugador de toda la cancha", soltó en declaraciones públicas.

Las críticas de Cristian U y de otros ex hermanitos que hoy no tienen vínculo con Generación Dorada no pasaron desapercibidas. Durante una gala en vivo, Del Moro los ninguneó y los trató de "viudos de GH", en un comentario que rápidamente generó ruido en redes.

Santiago del Moro confesó que está preocupado por "los números de la tele"

En este contexto, BigBang le consultó a Cristian de dónde cree que viene el cortocircuito con el conductor. Su respuesta fue tajante: "La verdad que no tengo ni idea de dónde viene, pero no creo que sea personal", comenzó.

Sin embargo, enseguida dejó caer un dardo directo hacia Del Moro: "Creo que él apunta un poco con el dedo y digita por ahí a las personas que le caen mejor o a los artistas amigos".

La frase resonó aún más fuerte porque llegó apenas horas después de que Carmiña, una de las actuales participantes, insinuara dentro de la casa que mantiene una amistad con el conductor: "Yo creo que lo dice porque tengo una amistad con él", les respondió a sus compañeros cuando le preguntaron por qué Del Moro le había dicho al aire "Te amo Paraguay".

Según Cristian U, el problema con Santiago no sería personal: "Nunca tuve ni el agrado ni el desagrado de tener algún entredicho con él como para que sea algo personal", aclaró.

Cristian U prendió fuego a Santiago del Moro y habló de favoritismos en Gran Hermano

Aun así, el famoso volvió a deslizar críticas y trató de apoyarse en el clima que se respira en redes: "Lo que veo es que hay muchos influencers y personas mediáticas bardeándolo, puteándolo. Entonces debe tener un proceder que a la gente no le cae bien", sostuvo.