Provincias Unidas: los gobernadores se plantaron frente a la "soberbia e insensibilidad" de Milei con un mensaje federal y de producción

El frente Provincias Unidas volvió a mostrarse en escena con fuerza este martes en Puerto Madryn, Chubut, en su segundo gran encuentro de campaña. El anfitrión, Ignacio "Nacho" Torres, recibió a Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba) y Claudio Vidal (Santa Cruz), además del ex gobernador y actual candidato a diputado nacional, Juan Schiaretti, en una jornada marcada por los durísimos cuestionamientos a la gestión de Javier Milei y la necesidad de construir una alternativa federal que represente al interior productivo. "Los pueblos sin memoria están destinados al fracaso", advirtió Torres.

La agenda arrancó con una visita a la planta de aluminio ALUAR, símbolo de la industria nacional que hoy enfrenta un sobrearancel en Estados Unidos. Desde cuestionable punto, Schiaretti tomó la palabra y reclamó: "Desde el interior de la patria, pedimos que se elimine ese arancel injusto a ALUAR, porque expresa lo que somos: producción y trabajo. Gobernar no es inducir la recesión a martillazos, gobernar es cuidar a la gente". Claudio Vidal, de Santa Cruz, fue igual de contundente: "El ajuste es la receta para generar más pobreza y eso está demostrado. El gobierno nacional le ha dado la espalda a la educación, la producción y el trabajo".

Provincias Unidas en Chubut: los gobernadores se plantan frente a Milei con un mensaje federal y de producción

Además, avisó: "No podemos esperar dos años más, hay que trabajar en un nuevo proyecto político con los trabajadores adentro". Carlos Sadir, gobernador de Jujuy, apuntó contra la lógica de la motosierra: "Pensar que la única herramienta de gestión es la motosierra no nos lleva a ningún lado. Es verdad que necesitamos orden macroeconómico, pero no a costa de la gente. Queremos un gobierno que esté al lado de los más vulnerables, no uno que vete cada ley que los favorece". El correntino Gustavo Valdés apeló a la historia para reclamar mayor federalismo: "Las provincias somos permanentemente ninguneadas en Buenos Aires".

En ese sentido, respaldó la "valentía" del gobernador de Chubut de hacerle frente al presidente de la nación y remarcó que el ninguneo de Buenos Aires "tiene que terminar". "No hay Argentina viable sin educación pública y gratuita ni sin salud pública de calidad. No estamos dispuestos a ver morir a un ser humano en la puerta de un hospital porque no tenga obra social", sumó ante los feroces recortes enm distintos hospitales como en Garrahan. Martín Llaryora, de Córdoba, buscó marcar diferencias con la polarización: "Estos dos modelos ya fracasaron. No existe país en el mundo que crea en la libertad del mercado sin un Estado inteligente".

En ese sentido, marcó que frente Provincias Unidas representa "la coalición del sentido común y profundamente federal, que quiere construir puentes y no trincheras". Desde Santa Fe, Maximiliano Pullaro destacó la necesidad de una alternativa real: "No somos la tercera vía, somos la única posibilidad para que no vuelva el kirchnerismo ni siga el griterío de Milei. Argentina necesita equilibrio fiscal, sí, pero también desarrollo, infraestructura y mercados. Al campo lo volvieron a estafar porque le hicieron creer a un montón de productores agropecuarios que iban a terminar con las malditas retenciones".

Y continuó "Retenciones que venimos pidiendo que se terminen desde hace 20 años. Sin embargo, anunciaron una medida para los productores agropecuarios y terminó siendo una medida para las agroexportadoras, para aquellos que hacen negocios con el cereal y no para aquellos que trabajan y le ponen esfuerzo y que le ponen el cuerpo para salir adelante". El cierre estuvo a cargo de Nacho Torres, quien recordó las tensiones con la Casa Rosada y defendió la unidad del espacio: "No permitimos que nos falten el respeto ni que nos pisen la cabeza. La Argentina necesita dirigentes que llamen a la unidad nacional".

Además, destacó que "es indignante que siempre ganen los mismos vivos de siempre, mientras el interior sigue postergado". "Hay que animarse. ¿Cómo nos animamos las provincias a denunciar lo que por vaya a saber qué razón no denuncian otros con el vaciamiento de YPF. Estamos hablando de un swap de veinte mil millones de dólares, nos reclaman pagarle dieciséis mil millones de dólares a los fondos buitres y yo no veo que se quejen tanto. Pongamos lo que hay que poner, defendamos los intereses de la nación", sentenció. El encuentro de Chubut, con foto conjunta y mensaje común, dejó en claro que Provincias Unidas busca consolidarse como un polo alternativo en la polarización del próximo 26 de octubre. Con un discurso centrado en producción, trabajo, educación y federalismo, los gobernadores intentan instalarse como la voz del interior frente a un gobierno nacional que, según remarcaron, gobierna con "soberbia, ajuste e insensibilidad".