Ramiro Marra lanzó una carta abierta para Milei y le pidió que eche a Manuel Adorni

La frase "la venganza es un plato que se sirve frío" podría graficar con exactitud la situación del ex legislador porteño de La Libertad Avanza (LLA) Ramiro Marra, luego de la carta abierta que le envió al presidente de la Nación, Javier Milei, en el cual le pidió que eche del Gobierno nacional al jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, el funcionario con el que su partido lo reemplazó en la campaña electoral porteña de 2025 en la que lo corrieron del espacio político libertario.

"Le escribo justamente porque creo en el modelo económico y las reformas que su gobierno está llevando adelante. Y porque creo en él, no puedo quedarme callado ante lo que está pasando. Confío en el cambio cultural que decidimos encarar los argentinos", aseguró Marra en la misiva que publicó para que le llegue al mandatario.

Carta abierta al Presidente de la Nación.



Señor Presidente:



Le escribo no como un dirigente político, sino como lo que soy hoy: un ciudadano del sector privado. Uno más de los millones de argentinos que producen, que generan trabajo, que arriesgan su capital todos los días y... — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) June 18, 2026

En la carta se refiere a "una situación" que Milei "conoce mejor que nadie", que "viene desgastando al gobierno desde hace meses", porque "ocupa la agenda, tapa los logros y erosiona lo más valioso que tiene este proyecto, que es la palabra". Para Marra, quienes lo eligieron como presidente "votaron la promesa de terminar con los privilegios, con los acomodos y con la idea de que hay funcionarios que están por encima del resto".

"Acá está el punto que quiero dejarle, con todo el respeto: este proyecto no es suyo. No le pertenece a una persona, ni a una familia, ni a un círculo de confianza. Este proyecto es de la enorme mayoría de los argentinos que decidimos, democráticamente y en las urnas, dejar atrás décadas de malos hábitos. Usted es el representante de ese cambio y el principal responsable de cuidarlo. Pero no es su dueño. Y cuidarlo, muchas veces, significa tomar decisiones que duelen", le recriminó Marra al Presidente.

Manuel Adorni y Javier Milei tienen una amistad que sería una de las razones por las cuales no echaron al funcionario.

El expulsado libertario no dejó pasar la chance de recordar su caso y habló de la "autoridad moral" con la que cuenta por haber vivido lo mismo. "Fui de los que fundó este espacio. Lo construí desde el principio, cuando casi nadie creía. Y un día me sacaron, de manera unilateral, sin preaviso, a través de un tuit, con excusas ridículas. Me dolió, claro que me dolió. Pero supe callar. No salí a romper nada, no le hice daño al proyecto y no me convertí en bandera de la oposición. Entendí que el proyecto era más grande que yo, y que mi orgullo personal no podía estar por encima de lo que millones de personas estaban esperando", remarcó.

"Si esa misma vara se aplicó conmigo —un fundador, apartado injustamente—, lo único que pido hoy es que se aplique con la misma firmeza con cualquier funcionario. Sin distinciones, sin blindajes y sin excepciones por cercanía. La coherencia no se reclama solo cuando es cómoda", insistió Marra. "No le pido que me dé la razón. Le pido que tome la decisión que corresponde. La que cuida el modelo, la que protege la palabra empeñada y la que le devuelve al gobierno la fuerza moral que le dieron los argentinos", sumó enseguida.

Javier Milei y Ramiro Marra en los tiempos en los que todavía no había sido expulsado del espacio libertario.

"Este cambio es más grande que cualquiera de nosotros. Más grande que yo, que ya lo viví en carne propia. Y más grande, también, que usted, señor Presidente. Cuidarlo es su responsabilidad. Y todavía está a tiempo. Con respeto, y con la sinceridad de quien quiere que esto salga bien", cerró Marra.