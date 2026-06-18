Milei se colgó de la fake news de Flor Peña y aprovechó para criticar nuevamente al periodismo

El presidente de la Nación, Javier Milei, se hizo eco de la noticia falsa que durante la mañana de este jueves se difundió en Luzu TV en relación al fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel, y aprovechó para cuestionar otra vez y con dureza al periodismo en general, sin importar que fue el único medio que le dio lugar a los rumores ya desmentidos por la familia del futbolista.

"Cuando uno cree que ya lo ha visto todo por parte de los medios de comunicación, determinados personajes se ocupan de recordarnos que siempre se puede caer más bajo, siempre pueden decir una aberración peor y siempre pueden infligir más daño", escribió el mandatario en un posteo en X (ex Twitter), que tituló "Corpo basura".

El tuit de Javier Milei en el que criticó la fake news que soltó Florencia Peña en Luzu TV.

"Las aberrantes e inescrupulosas declaraciones sin chequear de Florencia Peña en un canal de streaming, que igual serían aberrantes si la información hubiera sido cierta, ya que hacen a la vida privada de un ciudadano, nos recuerdan la impunidad con la que algunos individuos creen que pueden operar por el simple hecho de tener un micrófono o una pluma en la mano, como si ese hecho implicara no solo que no tienen que chequear la información que reproducen, sino que tampoco deben atenerse a las cuestiones más elementales de decencia humana, moral o respeto por la verdad", señaló un enfurecido Milei en su posteo.

Por otro lado, el economista reivindicó la decisión del líder de la señal, Nicolás Occhiato, quien durante la misma jornada echó del canal a las dos productoras de El Show del Verano, el programa que conducía hasta hoy mismo Peña y al que renunció por voluntad propia, de acuerdo al comunicado que subió la empresa.

El comunicado de Luzu TV que compartió Nico Occhiato en relación a la desvinculación de quienes dieron una fake news sobre la familia de Messi.

"También vale la pena destacar que, a diferencia de lo que ocurrió en el caso de esta chimentera de poca monta, al menos el canal tuvo la decencia de rectificar la información y echar a este personaje nefasto, cosa que no ha sucedido ni una sola vez con los medios de comunicación o periódicos que cuentan en sus filas con infinidad de periodistas que se han cansado de ensuciar, calumniar o injuriar a todo el mundo, con el amparo de los editores y/o dueños de medios que los encubren bajo el pretexto de estar haciendo 'periodismo'", arremetió Milei.

"Por lo menos los chimenteros de espectáculos no pretenden señalar desde el banquito de la moral o las buenas costumbres, mientras cobran pauta de los políticos para sostener medios que, si sólo dependieran de su audiencia, ya hubieran quebrado", cerró el Presidente, ante de dejar su típico saludo italiano: "¡Ciao!". El mensaje llegó en medio de una profunda crisis política por la investigación por enriquecimiento ilícito que atraviesa su amigo y jefe de Gabinete, Manuel Adorni.