Reforma laboral exprés: denuncian que el Gobierno mandó 50 cambios horas antes y busca aprobarla a libro cerrado

En medio de un clima político cada vez más tenso, la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei volvió a encender alarmas en el Senado y profundizó el enfrentamiento entre el oficialismo y la oposición. A las críticas sindicales y a los cuestionamientos de distintos bloques se sumó ahora la senadora peronista Lucía Corpacci, quien apuntó directamente contra la forma en que se llevó adelante el tratamiento del proyecto.

Según denunció, el oficialismo envió la versión final del texto el mismo día de la votación, sin margen real para su análisis. La legisladora aseguró que el documento definitivo llegó este miércoles a las 8 de la mañana con cambios sustanciales respecto del borrador anterior.

La senadora peronista Lucía Corpacci denunció irregularidades en los procesos del debate de la reforma laboral

"Hoy a las ocho de la mañana lo que se supone que es la versión definitiva con la modificación de 50 artículos. O sea el 25% del proyecto fue modificado sin discusión y nos acercan las modificaciones esta mañana", cuestionó Corpacci, al remarcar que una cuarta parte de la iniciativa fue alterada sin debate previo.

En ese sentido, advirtió que el procedimiento implica votar sin saber qué están votando ni qué cambios hicieron, ya que —según sostuvo— no hubo tiempo material para leer en profundidad las modificaciones introducidas horas antes de la sesión.

La senadora también cargó contra el espíritu de la reforma y sostuvo que el texto implica un cambio de paradigma en materia de derechos laborales: "Este proyecto pierde toda visión del hombre como sujeto de derecho y a quién se le debe reconocer el derecho esencial del trabajo y la dignidad que genera", afirmó.

En el Congreso se debate una reforma laboral impulsada y manoseada por los sequitos de Javier Milei

Mientras desde la oposición se multiplican las críticas por el procedimiento y el contenido del proyecto, en paralelo el oficialismo despliega una intensa estrategia política para asegurar los votos necesarios. Instalado en el Congreso, Diego Santilli sigue de cerca el poroteo junto a la Casa Rosada para garantizar el piso de adhesiones que La Libertad Avanza necesita para convertir en ley la iniciativa enviada por Milei en el marco de las sesiones extraordinarias.

El ministro del Interior fue uno de los principales articuladores del esquema de acuerdos con los gobernadores, una ingeniería política que terminó de cerrarse sobre la hora y que permitió al oficialismo acercar posiciones con varias provincias. En ese entramado fue clave la decisión de dar marcha atrás con la baja del impuesto a las ganancias para las sociedades, un gesto que, según fuentes parlamentarias, facilitó la confluencia de intereses políticos y económicos con los mandatarios provinciales.

Diego Santilli se instaló en el Congreso para vigilar a sus aliados en el senado mientras debaten la reforma laboral

Santilli pasa la jornada decisiva en el despacho de Martín Menem, desde donde mantiene comunicación constante con el Senado y con la conducción libertaria. En esa coordinación aparece también Patricia Bullrich, al frente del bloque oficialista, afinando la estrategia parlamentaria.

De acuerdo con el cálculo del oficialismo, el respaldo de los gobernadores aliados para la reforma laboral —tejido durante enero a través de reuniones y recorridas por distintas provincias— le aseguraría al gobierno libertario un piso cercano a los 40 votos en la Cámara alta. Esa base se complementa con los 20 legisladores propios que integran la bancada libertaria, un número que el Ejecutivo considera suficiente para avanzar con una de las reformas estructurales más sensibles de su programa económico.