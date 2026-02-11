Trabajadores de prensa encadenados frente al Congreso en contra de la reforma laboral

En un acto que sorprendió a todos por igual pero que el gobierno de La Libertad Avanza ridiculizó, la periodista Nancy Pazos decidió encadenarse este miércoles frente al Congreso de la Nación como medida de fuerza contra el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno así como tambíen otros trabajadores de prensa y Carla Guadensi, referenta de FatPren y secretaria de géneros de la CGT.

Es que este polémico proyecto incluye, entre otros puntos, la derogación del Estatuto del Periodista, una norma histórica que protege los derechos laborales de los trabajadores de prensa desde 1946 en el que se instalan las bases de horarios de trabajo, condiciones del mismo y hasta protección para trabajar con libertad de prensa.

Nancy Pazos junto a otros trabajadores de prensa se encadenó frente al Congreso

La acción de Pazos, Guadensi y otros trabajadores de prensa tuvo un carácter simbólico y coincidió con el debate que se llevaba a cabo en el Senado sobre el paquete de modificaciones laborales. Vestidos con ropas oscuras y cadenas alrededor de sus cuerpo, buscaron visibilizar lo que considera un ataque directo a la libertad de expresión y a las condiciones laborales del sindicalismo de prensa que en figuras como SipreBa realizaron varios actos en contra de la derogación del estatuto del periodista.

Su protesta rápidamente generó reacciones en las redes sociales y en el ámbito político. Entre las opiniones más destacadas, el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, no dudó en calificar la acción como exagerada. En un tweet, escribió: "El nivel de delirio es astronómico", acompañado de un video que mostraba a Pazos encadenada frente al edificio legislativo.

El proyecto oficial, que despertó una fuerte oposición en diversos sectores, busca eliminar regímenes especiales como el Estatuto del Periodista, establecido durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón y ya no habrá regulación de aspectos clave del trabajo periodístico.

La protesta, aunque criticada por algunos sectores del oficialismo, sirve para poner sobre la mesa una cuestión crucial: el impacto que esta reforma podría tener no solo sobre los periodistas, sino también sobre el derecho fundamental de los ciudadanos a recibir información veraz y oportuna.

Trabajadores de prensa encadenados frente al Congreso

El desenlace del debate en el Senado será clave para el futuro de miles de trabajadores de prensa en Argentina. Mientras tanto, las imágenes de Nancy Pazos y Carla Guadensi encadenadas frente al Congreso quedarán como símbolo de una resistencia que busca evitar lo que muchos temen: el desmantelamiento de uno de los pilares fundamentales del periodismo en el país.