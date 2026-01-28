"Se le viene la noche a los zurdos": Milei convirtió la Derecha Fest en un acto de confrontación política, cultural y empresarial

En un clima de exaltación libertaria, el presidente Javier Milei encabezó este martes la Derecha Fest en Mar del Plata con un discurso cargado de consignas ideológicas, provocaciones políticas y ataques directos tanto a la oposición como a sectores del empresariado. Ante miles de militantes, el mandatario volvió a apelar a la lógica del enfrentamiento permanente y celebró lo que describió como un quiebre definitivo con décadas de "decadencia" impulsadas por el estatismo.

Desde el escenario, Milei se mostró confiado y desafiante. "Se le viene la noche a los zurdos", lanzó, al tiempo que aseguró contar con el respaldo social para avanzar con su programa de ajuste y reformas. Según su lectura, el clima social estaría marcado por un rechazo a las políticas tradicionales: "La gente dice basta de empobrecernos". En esa línea, reafirmó que su gestión ya demostró que "el liberalismo es superior", no solo en términos económicos, sino también "morales".

Javier Milei

El Presidente llevó el discurso a un plano casi religioso al sostener que "las aguas se separan cada vez más entre justos y pecadores", una definición que refuerza la narrativa binaria que atraviesa su gobierno y que reduce el debate político a una disputa entre el bien y el mal. Para Milei, su administración encarna una ruptura histórica frente a un pasado que describió como una larga etapa de deterioro económico y cultural.

La tensión escaló cuando el acto derivó en un episodio de abierta burla hacia la ex vicepresidenta Cristina Kirchner. En medio de cánticos de la militancia que entonaba "Cristina tobillera", Milei interrumpió su exposición, acompañó los gritos con gestos explícitos hacia su tobillo y bromeó: "Es una arena que soy un poco inestable". Lejos de descomprimir, el Presidente profundizó el ataque y sentenció: "La única prisión debería ser para los chorros como la señora".

Luego amplió la acusación: "Y no sólo debería ser para ella, sino también para los socios que tienen en el sector privado que hacen negocios turbios". El episodio, celebrado por el público, volvió a exhibir a un jefe de Estado que no solo avala sino que estimula la descalificación personal y la humillación pública como parte central de su estrategia política. Incluso intentó entonar el cántico "Saquen al pingüino del cajón", aunque se excusó diciendo que "no podemos editar toda la canción".

La Derecha Fest, organizada por el titular de la Fundación Faro, Agustín Laje, también fue el escenario elegido por Milei para profundizar su ofensiva contra sectores del empresariado, en especial en el contexto del conflicto con Techint por la licitación del gasoducto de Vaca Muerta. "Si quieren hacer negocios turbios con el Estado, deben ir a la quiebra", lanzó, en un mensaje que mezcló retórica moral con advertencias económicas.

Javier Milei y Sebastián Pareja

El Presidente defendió la adjudicación a la empresa india Welspun, que desplazó a Tenaris en un rubro estratégico, y ratificó la decisión oficial de no aplicar medidas antidumping. La licitación, inédita en décadas, generó un fuerte debate sobre la desindustrialización, la competencia desleal y el rol del Estado en la protección del entramado productivo local, cuestiones que Milei desestimó en nombre del libre mercado.

En su repaso ideológico, el mandatario volvió a reivindicar su paso por el Foro Económico Mundial y aseguró que "Davos es un lugar para dar batalla por las almas". "Es mucho más importante usar la explosión de Davos para dar la batalla cultural", sostuvo, al presentar su cruzada liberal como una misión global contra lo que denomina "la idea woke". "En 2025 fui a explicar cuál es el camino a abrazar, que no es otro que el de las ideas de la libertad y el capitalismo", afirmó.

Al defender las reformas de su gestión, Milei insistió en que "intervención lo que genera es un peor funcionamiento del sistema y, por ende, genera más demanda de intervención", y celebró haber iniciado "las reformas estructurales más grandes del último siglo". Sin embargo, evitó cualquier referencia a los costos sociales del ajuste, en un país con salarios deteriorados, caída del consumo y aumento de la pobreza.

Javier Milei en la Derecha Fest

Hacia el cierre, el Presidente reforzó su promesa de avanzar sin concesiones: "Tengo un compromiso para ustedes, vamos a seguir cambiando hasta que seamos el país más libre del mundo". Y volvió a apelar a una retórica épica y mesiánica: "Nuestra labor es construir un mundo ético, y un mundo libre es pacífico y próspero". Con una invocación religiosa y un guiño al slogan de Donald Trump, concluyó: "Que las fuerzas del cielo nos acompañen y que ¡viva la libertad, carajo! Hagamos grande a la Argentina nuevamente".