"Situación incómoda": el reproche de Romina Manguel a Fantino, tras el ataque de Milei en su contra

La periodista Romina Manguel hizo un reproche por elevación a Alejandro Fantino, luego de que el conductor entrevistara al presidente Javier Milei y este la atacara a quien fuera su compañera durante muchos años en la pantalla de América TV.

El mandatario la había acusado de jugar a "destruir" al gobierno de La Libertad Avanza (LLA) por la declaración del diputado Alberto Benegas Lynch acerca del trabajo infantil, mientras que el relator deportivo se mantuvo en silencio.

Romina Manguel y su descargo en redes tras el ataque de Javier Milei y la no defensa de su "amigo" Alejandro Fantino.

"Milei: la culpa de lo que dijo Bertie Benegas Lynch es de Romina Manguel. Mientras tanto Fantino haciendo silencio. Hermano: la periodista, de la que habla barbaridades el presidente, estuvo sentada al lado tuyo durante años en Animales Sueltos", escribió en X (ex Twitter) el conductor Rodrigo Agus Bonanni. Este posteo fue el que replicó la conductora, con la crítica agazapada a su ex compañero: "No sólo eso. Somos amigos con Fantino. Situación incómoda, entiendo".

La alusión a la falta de comodidad tuvo que ver con una gentileza de Manguel hacia el conductor, quien no emitió ninguna palabra en defensa de ella. La periodista fue quien hizo la entrevista Benegas Lynch que tanta polémica despertó: "La libertad también es que si no querés mandar a tu hijo al colegio, porque lo necesitás en el taller, puedas hacerlo".

"Es una frase absolutamente desafortunada. Pero además, sacada de contexto por una periodista que juega en contra sistemáticamente, que vive hablando pestes", reprochó Milei sobre Manguel. "La determinás como desafortunada, vos no compartís eso", interrumpió Fantino en la búsqueda de correrlo de su eje. "Obvio. A esa periodista no le tiene ni que pesar el estudio, porque lo que quiere es destruir este espacio", en una vuelta sobre el mismo tópico.

Lo más cercano a la defensa contra el gesto antidemocrático de libertario fue que cuando Fantino le explicó que, más allá del rol de Manguel, la frase fue dicha por el diputado nacional. "El que declara es Benegas Lynch, Javi", espetó el entrevistador. "Bueno, es un error de 'Bertie' de haber ido a ese lugar", contestó el presidente.

"Bertie" Benegas Lynch

Con sólo los ejemplos que dio desde que asumió el 10 de diciembre de 2023, es evidente que la relación del mandatario con la prensa no es la más democrática que se podría tener en relación a un jefe de estado. En la entrevista con Neura, ese concepto se profundizó aún más, cuando el economista reconoció que en su espacio tiene mal visto ofrecer entrevistas a medios no alineados con el oficialismo de LLA.

"Acá lo que tenés que entender es que también los periodistas juegan, y lo hacen para destruir, obviamente. No tenés que ir a darles notas a esos tipos, porque no les interesa saber qué pensás, no les interesa tener una mejor visión de cómo funciona el mundo, le interesa ver qué definición te sacan para hacer daño", opinó Milei, en una reafirmación del hecho de sólo contestar preguntas de sus amigos.

El presidente Milei ya se caracteriza por no hablar con la prensa opositora y sí con la que es afín a su ideología.

"Eso los 'termos' lo entienden bárbaro, los liberales son bastante ingenuos. Porque nosotros consideramos que no somos manada, somos todos librepensadores. Eso funciona para la academia, pero no para el mundo de la política, porque es un juego suma cero. Entonces vos lo que hiciste ahí es ser funcional a los orcos", acusó para cerrar la frase desafortunada.

Es un hecho que Fantino no defendió a su ex compañera y "amiga", aunque también al dejarlo hablar a Milei, lo expuso aún más en su visión del periodismo, la comunicación y la democracia misma.