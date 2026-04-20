Milei en Israel: entre el fervor ideológico, Nino Bravo, las definiciones extremas y un alineamiento internacional sin matices

En una escena cargada de simbolismo político e ideológico, Javier Milei volvió a ubicarse en el centro de la polémica internacional. Desde la Universidad de Bar-Ilan, donde recibió un doctorado Honoris Causa, el mandatario argentino no solo profundizó su alineamiento con Israel y Estados Unidos, sino que también dejó definiciones que tensan aún más el escenario global. "Con determinadas culturas no vamos a poder convivir. Porque nosotros defendemos la vida y ellos nos van a querer matar", sostuvo Milei en referencia al conflicto que involucra a Israel, Estados Unidos e Irán. La frase, pronunciada en un contexto de máxima sensibilidad internacional y a horas del vencimiento de una tregua en Medio Oriente, no pasó inadvertida: plantea una lógica binaria y confrontativa que reduce un conflicto complejo a una disputa existencial.

Javier Milei recibió el Honoris Causa de la Universidad de Bar-Ilan.

Rodeado de académicos, y con una puesta en escena que incluyó una versión rock de Libre, el Presidente se mostró distendido, incluso celebratorio. Pero el tono liviano contrastó con la gravedad del contexto internacional, donde las negociaciones entre Washington y Teherán -con mediación de Pakistán- siguen abiertas y bajo amenaza constante de ruptura. Durante su exposición, Milei avanzó sobre su visión del mundo con definiciones que combinan la religión y filosofía política. Leyó fragmentos de su próximo libro, "Capitalismo, la divina maquinaria del paraíso", y defendió la idea de que el sistema capitalista puede "traer el paraíso a la tierra".

En ese marco, lanzó críticas al periodismo, calificó a Karl Marx como "satánico", reivindicó a Adam Smith como una figura estoica y sostuvo que la Torá funcionó como un "antídoto" contra las ideas de izquierda. La visita de Milei ocurre en un momento de fuerte reconfiguración global. La guerra en Medio Oriente no solo enfrenta a Israel con actores regionales, sino que también profundizó tensiones entre Estados Unidos y Europa, además de generar críticas de países como Brasil, Colombia y México. En ese escenario, Argentina aparece como una excepción: es el único país latinoamericano que respalda abiertamente a Donald Trump.

También es la única nación de este lado del charco que apoya abiertamente al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Milei, además, será el único mandatario de la región en viajar a Jerusalén para ratificar ese apoyo de manera presencial. La agenda oficial refuerza ese vínculo. El canciller Pablo Quirno confirmó la firma de "tres Memorandos de Entendimiento" que incluyen cooperación en la lucha contra el terrorismo -definida como "fundamental" para la "detección temprana" de su financiamiento-, desarrollo en inteligencia artificial y una línea de crédito de 150 millones de dólares para empresas israelíes en Argentina.

También se anunció el lanzamiento de vuelos directos entre Buenos Aires y Tel Aviv, operados por la aerolínea EL AL a partir de noviembre. La visita está atravesada por gestos políticos de alto impacto simbólico. Milei será distinguido por Isaac Herzog con la Medalla Presidencial de Honor, la máxima condecoración civil del país, en reconocimiento a su "apoyo incondicional". Además, participará del acto por el Día de la Independencia de Israel en el Monte Herzl, donde será el primer presidente extranjero en encender una de las antorchas. En paralelo, protagonizó un episodio llamativo: cantó Libre de Nino Bravo junto a artistas locales durante un ensayo oficial.

Javier Milei recibió el Honoris Causa de la Universidad de Bar-Ilan.

Sin embargo, detrás de los reconocimientos y las ceremonias, crecen los cuestionamientos. La decisión de trasladar la embajada argentina a Jerusalén, su respaldo sin matices a la ofensiva israelí y sus declaraciones sobre "culturas incompatibles" abren interrogantes sobre el costo diplomático de una política exterior cada vez más ideologizada. Esa estrategia puede fortalecer vínculos específicos, pero también aislar a la Argentina de consensos internacionales más amplios y profundizar tensiones en un escenario global ya de por sí inestable.