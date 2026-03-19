Transferencias, promociones y criptomonedas: el sombrío entramado que vuelve a rodear a Laje, Milei y el caso $LIBRA

En medio de la investigación por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, nuevos documentos incorporados al expediente vuelven a poner bajo la lupa a figuras clave del oficialismo y su entorno ideológico. Esta vez, el foco recae sobre Agustín Laje, referente libertario y director de la Fundación Faro, quien durante años promocionó la empresa del empresario Mauricio Novelli y habría recibido pagos por esa tarea.

Transferencias a nombre de Agustín Laje por contenidos promocionales para N&W Professional Traders.

Según información brindada por el sitio Chequeado.com en el marco de la causa judicial, en el teléfono de Novelli -peritado por el Ministerio Público Fiscal- figuran comprobantes de transferencias a nombre de Laje por al menos 5.000 USDT (equivalentes a unos 5.000 dólares) en concepto de contenidos promocionales para la academia N&W Professional Traders. Los documentos detallan una transferencia de 2.500 USDT en marzo de 2024 por "un reel y dos historias", y otra por el mismo monto en mayo por un vivo de Instagram.

Lejos de tratarse de acciones aisladas, la relación entre Laje y la firma de Novelli se remonta al menos a 2020. Durante más de cuatro años, el politólogo publicó más de 30 videos y participó en transmisiones en vivo promocionando los cursos de la empresa, a cuyos responsables presentaba como "mis amigos" y como "especialistas". En varios de esos contenidos también mencionaba a Javier Milei, quien incluso figuraba como profesor en la plataforma.

La cercanía no solo fue virtual. El 7 de febrero de 2025, la propia academia difundió una imagen en la que se ve a Laje junto a Novelli y su socio Jeremías Walsh en el estadio Crypto.com Arena de Los Ángeles, durante un partido de la NBA entre Los Angeles Lakers y Golden State Warriors. El posteo celebraba el inicio de una nueva cohorte de traders con el mensaje: "Hoy comenzó la nueva carrera de trader 2025 y lo festejamos de la mejor manera: Curry vs LeBron, una locura! Claramente NW es team curry".

Agustín Laje promocionando "Vulcano Game", de Mauricio Novelli

Una semana después de esa postal, el 14 de febrero de 2025, el presidente Javier Milei recomendó públicamente la criptomoneda $LIBRA a través de su cuenta de X. Horas más tarde, el activo se desplomó, generando pérdidas millonarias a más de 40 mil inversores, según estimaciones incorporadas en la causa. Un peritaje informático reveló además que Milei y Novelli mantuvieron al menos cinco comunicaciones telefónicas en los minutos previos al lanzamiento.

El episodio no aparece como un hecho aislado. La Comisión Investigadora del Congreso incluyó como antecedente el caso de "Vulcano Game", un proyecto de NFTs impulsado por Novelli a fines de 2021 que también fue promocionado tanto por Laje como por Milei. En febrero de 2022, cuando aún era diputado, el actual presidente afirmó que el proyecto le parecía "muy interesante" y que mostraba "un diagrama económico sostenible en el tiempo". Sin embargo, el token colapsó poco después: hoy tiene una capitalización de mercado de cero y miles de inversores quedaron con activos sin valor.

Para la comisión legislativa, este tipo de episodios configuran un "modus operandi" en el que se repiten los mismos nombres: Milei, Novelli y Terrones Godoy. Si bien esa caracterización no implica una condena judicial, sí refuerza las sospechas sobre un patrón de promoción de activos digitales que terminan perjudicando a pequeños inversores.

Mauricio Novelli, Agustín Laje y Jeremías Walsh

El entramado suma además opacidad institucional. Ya en funciones, Laje creó la Fundación Faro, que según distintas estimaciones gastó miles de millones de pesos en publicidad digital durante 2025 y 2026, sin presentar balances que permitan conocer el origen de esos fondos. Consultado por Chequeado sobre su vínculo con Novelli y los pagos recibidos, el referente libertario no respondió. Las conexiones también escalaron al plano político. La vicepresidenta Victoria Villarruel -hoy enfrentada con el oficialismo- deslizó críticas hacia Laje al vincularlo con el mundo de las criptomonedas. "No sé, no conozco a nadie en Unicef pero él sí conoce bien a los que estaban en el temita de las shitcoins", ironizó en redes sociales, en respuesta a declaraciones del propio Laje. En paralelo, registros internos citados por distintos medios también mencionan pagos anteriores a Laje y Milei por parte de la firma de Novelli, lo que refuerza la hipótesis de una relación económica sostenida en el tiempo.