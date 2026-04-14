Transparencia: multaron a LLA en Corrientes por irregularidades en la campaña de Viriginia Gallardo

La representante legal de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Corrientes, Laura Marcoré, aseguró en un comunicado que desde su fuerza política presentaron toda la documentación de balance que la Justicia electoral le demandó, luego de que el Juzgado Federal N° 1 multara al espacio del presidente Javier Milei por no haber cumplido con los requisitos en relación a los ingresos y egresos de la última campaña electoral en la cual la representante local y vedette Virginia Gallardo llegó al Congreso como diputada nacional.

La aclaración de Marcoré llegó después de que se difundieran las irregularidades en los números de la campaña libertaria en Corrientes y tras la confirmación de una multa que equivale al 20 por ciento de los aportes públicos que recibe LLA en la provincia en términos de legalidad política y partidaria, y que además suspende todo aporte estatal hasta que no quede presentada la documentación faltante.

Virginia Gallardo durante su votación en la última campaña electoral.

La posición partidaria distó de lo que definió la Justicia electoral provincial, ya que según explicaron sí se había presentado la documentación correspondiente el último lunes y nunca se fallaron a los plazos establecidos, por lo que también reclamaron que la multa no prospere. Aunque en los hechos el supuesto cumplimiento no se condice con lo definido por el Juzgado.

De acuerdo a la Ley 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos, el partido que gobierna el país no cumplió con lo establecido en primer término y lo que resta ahora es esperar una nueva resolución judicial que contradiga la primera definición, por lo que la multa y castigo todavía está vigente para el espacio libertario.

Ricardo Fort y Virginia Gallardo, cuando todavía eran pareja.

Gallardo llegó al Congreso Nacional en las elecciones del último 26 de octubre en las cuales LLA consiguió una banca por Corrientes yendo por fuera de la lista oficialista del gobernador radical Juan Pablo Valdés, con quien hasta el momento los une una alianza política. El oficialismo correntino salió primero y la segunda silla en el Parlamento llegó tras que los libertarios obtuvieran un 33% de los votos.

En los últimos días Martita Fort, hija de Ricardo Fort, volvió a cuestionar a Gallardo por haber utilizado la imagen de su padre para su campaña, con fragmentos de cuando era novia del excéntrico empresario. "Es obvio que sabía que esa foto, por más real que sea, iba a generar conmoción", señaló sobre la imagen que utilizó junto a él en sus spots electorales.