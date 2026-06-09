Trebucq, paladín del odio: destiló su desprecio por el pueblo y vinculó la marginalidad con los fans del Indio Solari

El pasado domingo 7 de junio, el Polideportivo José María Gatica se convirtió en el epicentro de una masiva despedida popular. Miles de personas se acercaron al lugar para rendir homenaje a Carlos Alberto "Indio" Solari, el icónico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

La multitudinaria convocatoria emocionó a los seguidores del músico pero también desató una ola de comentarios cargados de odio y desprecio por parte de ciertos sectores de La Libertad Avanza de Javier Milei con comentarios clasistas que fueron copando las redes sociales y los programas afines al espacio libertario pero quien dio cátedra fue el periodista Esteban Trebucq.

Esteban Trebuq dio cátedra de clasismo

En una transmisión de La Casa Streaming, Trebucq no dudó en manifestar su desprecio hacia el evento y lo que, según él, representaba: "Se ha hecho un culto en Argentina a la marginalidad, hay un culto en la marginalidad, o sea, marginal igual pueblo, igual peronismo, igual Cristina Libre. Sí vos no te expresas con marginalidad, no hacés un culto de ello, no aplaudís que cagas en la calle, no decis Cristina Libre, odiás al pueblo, odiás a la patria, sos un genocida, sionista, de derecha y muerte a Milei", declaró el periodista en un tono cargado de sarcasmo y desdén.

Pero eso no fue todo. El "Pelado" continuó con una retórica muy bien estudiada y para nada improvisada con la cual dejó muy en claro el profundo desprecio hacia los sectores populares: "Para ser popular según esta gente tenes que hacer lo que te acabo de contar. Es decir, es el verdadero culto a la marginalidad. Antes para ser popular tenías que laburar básicamente. Ahora se ve que popular es drogarse al lado de una alcantarilla y tomarse un Fernet con una remera del Che Guevara ", dijo y remató: "Ayer hubo más de un millón de personas pero no quiero creer que esto sea una mayoría de la sociedad argentina. Hoy la mayoría del pueblo se levantó a trabajar".

Las redes sociales no tardaron en replicar y amplificar este discurso de odio. Comentarios despectivos y clasistas inundaron las plataformas digitales, dejando al descubierto una preocupante brecha social y cultural. Frases como "Te das cuenta que necesitamos 10 años de Milei cuando ves fisuras haciendo fila para ver un cajón vacío" o "Kicillof liberó los peajes para la caravana de faloperos del Indio Solari, pero el lunes el que va a laburar paga como siempre" destaparon la visión profundamente discriminatoria hacia quienes participaron del homenaje al Indio.

Otros mensajes fueron aún más crudos: "Voto calificado urgente. No puede valer lo mismo el voto del que sostiene el país que el del que hace 7 km de fila para llorar a un falopero y después rompe, escupe y caga en la calle " o "Los kukitas y su manía de velar cajones vacíos", expresaron las redes sociales.

El incendiario tweet de un libertario

Al parecer, el odio se enarbola como bandera en el partido de La Libertad Avanza y sus principales referentes tales como lo son el periodista Esteban Trebucq o el Jefe de Estado Javier Milei. Sin embargo, la contracara fue espectacular... cientos de miles de fanáticos del Indio Solari se organizaron para darle el último adiós a quien supo enseñar lo fundamental: si no hay amor, que no haya nada.