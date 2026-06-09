El arte de estirar y dibujar: qué falta para que Manuel Adorni revele su obra maestra

Los vastos lienzos de las fuerzas del cielo, donde los pinceles suelen ir más rápido que las promesas, Manuel Adorni decidió convertirse en un auténtico artista del suspenso. Su obra maestra, titulada La Declaración Jurada: un cuadro en proceso, lleva meses en exposición, aunque aún nadie pudo verla. Eso sí, las pinceladas de misterio y las capas de opacidad ya capturan la atención de todos y todas las argentinas.

Como si se tratara de un pintor renacentista obsesionado con los detalles, Adorni sigue ajustando su paleta de colores, poniendo sombras aquí y allá, mientras el público espera pacientemente -o no- el gran destape magistral. Pero, ¿qué es lo que realmente le toma tanto tiempo?

Manuel Adorni, el artista contemporáneo de la era Milei

Como todo buen artista, Adorni tiene sus propios elementos que componen su pieza maestra. BigBang desglosa los elementos que deberá justificar cuando finalmente se decida a mostrar su obra al público o más bien, a la Oficina Anticorrupción:

Propiedades, el lienzo donde todo nace . Serían algo así como la base del cuadro que incluyen una casa en el exclusivo country Indio Cuá, adquirida por USD 120.000 (con un toque mágico de USD 20.000 en efectivo y el resto financiado), y un semipiso en Caballito, valorado en USD 230.000 (con otros USD 30.000 en efectivo y el resto, otra vez, financiado). Refacciones: pinceladas y cascadas. Como si la casa en Indio Cuá no fuera suficientemente lujosa, Adorni decidió darle un refresh por unos módicos USD 245.000, pagados íntegramente en efectivo. ¿Qué incluye? Pileta, cascada, mármol travertino y hasta un jacuzzi. Viajes de lujo: inspo desde otro mundo . Aquí es donde el cuadro se vuelve surrealista. Viajes a Nueva York, Bariloche, Madrid, Punta del Este, Aruba y hasta Gualeguaychú. Según las cuentas preliminares, los viajes sumarían al menos USD 30.000 en efectivo, aunque parece que el artista olvidó incluir los costos de hoteles como el The Langham en la Quinta Avenida o el Llao Llao en Bariloche. Gastos mensuales: detalles con pintura de oro . El óleo empieza a brillar porque se estima que Adorni desembolsa alrededor de USD 20.000 mensuales en gastos varios: cuotas escolares, expensas, seguros y tarjetas de crédito. Por si fuera poco, durante las refacciones de Indio Cuá alquiló la casa contigua para no incomodarse con las obras... Está claro: todo artista necesita su espacio zen. Tarjetas de crédito: enmarcación de lujo . En este caso, las tarjetas de crédito de Adorni y su esposa Bettina Angeletti suman la tremebunda cifra de $85 millones en 2025. Un detalle que hace pensar que quizás este cuadro no solo está pintado con óleo, sino también con oro líquido.

Manuel Adorni junto a su esposa, Bettina Angeletti, en la gira de Milei por Estados Unidos

Adorni parece haber entendido que cada obra necesita su momento perfecto para ser revelada. Y... qué mejor ocasión para colgar su cuadro que durante el pitido inicial del Mundial 2026. Es que mientras millones de argentinos estén pegados a la tele soñando con goles épicos, Adorni podría deslizar su declaración jurada tal como lo haría un artista impresionista.

Lo cierto es que el Adornigate ya lleva tres meses pintando una mancha sobre la gestión libertaria de Javier Milei y desde aquel día en que una foto de Bettina en el aeropuerto de Nueva York desató una serie de cuestionamientos, la presión no hace más que crecer.

Manuel Adorni, el artista contemporáneo de la era Milei

Ahora, todos los ojos están puestos en el informe patrimonial encargado por el fiscal Gerardo Pollicita a la Dirección de Análisis Financiero e Inteligencia (DAFI). Además del análisis detallado de los ingresos y gastos de Manuel Adorni, se espera que las criptomonedas jueguen un rol protagónico en este drama financiero-artístico.