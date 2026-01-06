Maduro y el golpe de suerte de Nike: el conjunto deportivo del venezolano se agotó en cuestión de horas

Cuando Nicolás Maduro fue detenido ilegalmente el pasado 3 de enero, nadie imaginaba que su conjunto deportivo se convertiría en el protagonista de un fenómeno global. Pero así es el mundo en 2026: un presidente esposado y vendado puede pasar de ser una figura polémica a un inesperado modelo de ventas para Nike. Si algo nos enseña esta historia es que hasta en los momentos más lúgubres y de crisis, hay espacio para el marketing.

El conjunto gris que llevaba Maduro, perteneciente a la línea Tech Fleece, pasó de ser una prenda común a un objeto de deseo. ¿La razón? Una imagen viralizada por nada menos que Donald Trump. En cuestión de horas, las búsquedas del conjunto se dispararon, y las tiendas online reportaron que el inventario había desaparecido como por arte de magia.

Maduro agotó el conjunto deportivo de las tiendas Nike

Para quienes ahora sueñan con lucir el "look Maduro", la mala noticia es que no es precisamente barato. En Estados Unidos, el conjunto completo cuesta unos módicos 260 dólares. Pero en Argentina, donde la inflación parece competir con los precios de la moda, el mismo outfit alcanza los $509.998. Sí, leyó bien: medio millón de pesos para parecerse al ex presidente venezolano en su momento más crítico. Ironías del consumismo global.

Lo curioso es que este fenómeno no quedó solo en las redes sociales y los sitios de e-commerce. La fiebre por el Tech Fleece gris llegó al fútbol europeo, donde los jugadores del Real Mallorca decidieron lucir el conjunto como parte de su indumentaria oficial de paseo.

Nike, por su parte, se mantuvo en silencio. No hubo anuncios ni campañas aprovechando la viralización del conjunto Mientras tanto, los analistas de moda urbana y política no dejan de debatir si lo que ocurrió fue un golpe de suerte o una estrategia oculta: desde La Curva de la Moda incluso analizaron que la foto podría estar perfectamente pensada como un modo de describir la derrota del capitalismo (marca Nike) con el presidente venezolano Nicolás Maduro esposado, aunque claro, esto es sólo una teoría.