Trump no frena: el escandaloso plan para "quedarse con Groenlandia"

En los últimos días, Donald Trump es uno de los nombres más mencionados en medios de comunicación, redes sociales y charlas de ciudadanos alrededor del mundo, luego de que ordenara el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. En este contexto, confirmó que tiene planes de gobernar Venezuela, así como también manifestó la necesidad de quedarse con el territorio de Groenlandia.

El presidente yankee dejó en claro que no piensa detenerse y que buscará conseguir por la fuerza cada territorio que tiene en la mira, entre ellos Colombia y Groenlandia. Sobre este último, justificó su interés al asegurar que se trata de una cuestión de "seguridad nacional".

Donald Trump habló a la prensa a bordo del avión presidencial, el Air Force One.

"Necesitamos Groenlandia por razones de seguridad nacional. En este momento es un lugar muy estratégico, lleno de barcos rusos y chinos", dijo en declaraciones a la prensa a bordo del avión presidencial, el Air Force One.

Asimismo, Trump criticó la gestión de Copenhague en materia de seguridad en la isla ártica, que pertenece a Dinamarca bajo un régimen de autonomía. "Para reforzar la seguridad en Groenlandia, han añadido un trineo tirado por perros", bromeó.

Cuando los periodistas comenzaron a preguntarle por las justificaciones de sus decisiones, el mandatario esquivó a la prensa y dejó en evidencia que es él quien maneja los tiempos y define qué decir: "No quiero hablar de Groenlandia ahora. Sólo digo esto: necesitamos Groenlandia desde el punto de vista de la seguridad nacional".

Trump se mostró seguro de sus palabras, con un aire de grandeza que distintos partidos políticos alrededor del mundo comenzaron a cuestionar. "Y la Unión Europea necesita que la tengamos, y lo saben", dijo en el video difundido en redes sociales.

Apenas unas horas antes, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, había instado "encarecidamente a Estados Unidos a que ponga fin a las amenazas contra un aliado históricamente cercano y contra otro país y otro pueblo, que han dicho muy claramente que no están en venta", argumentando además que la postura de la Administración Trump "no tiene ningún sentido", ya que Dinamarca —y, por ende, Groenlandia— pertenece a la OTAN.