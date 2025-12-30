Villarruel excluida de los aumentos para el Ejecutivo: seguirá cobrando las "dos chirolas" que le paga Milei

En un giro inesperado —o no tanto—, el presidente de las fuerzas del cielo Javier Milei decidió que los empleados del Ejecutivo recibirán un merecido aumento salarial... excepto la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Sí, leyó bien. Al parecer, el cargo de Villarruel no es lo suficientemente "técnico" como para justificar un ajuste en su sueldo. ¿La razón? Un decreto firmado por el propio Milei, que se publicará oficialmente el 2 de enero, deja fuera a la vicepresidenta, mientras él mismo se jacta de congelar su salario "de manera indefinida". Qué generoso.

Victoria Villarruel

El decreto, que beneficiará a ministros, secretarios y subsecretarios, busca compensar la pérdida de poder adquisitivo que, según cálculos oficiales, ronda el 60% desde diciembre de 2023 . La inflación acumulada en 2024 alcanzó un impresionante 117,8%, y el panorama de 2025 no parece mucho mejor. Pero, claro, la vicepresidenta no califica para este alivio porque su cargo es "electo y no técnico". Más claro, echale gua: la técnica de la exclusión política en su máxima expresión.

El revisionismo histórico de este caso no tiene desperdicio. Es que fueron varias las veces en las que Villarruel expresó su descontento respecto a lo que percibe salarialmente. En una de sus tantas intervenciones en redes sociales, declaró: "Mi sueldo está congelado hace un año y la prepaga aumenta, los impuestos aumentan, no alcanza a nadie que viva de su sueldo con honestidad ". Pero parece que sus palabras no llegaron al oído del presidente, quien ahora se puede regodear del poder que detenta y por el cual puede castigar a su vicepresidenta.

Títulos de medios como La Nación, Minuto Uno, El Bonaerense y otros tantos más que se hacen eco de lo que es lisa y llanamente una fake news.



El Presidente NO va a aumentarse el sueldo. pic.twitter.com/2oYp4xjj4c — Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) December 30, 2025

En otra ocasión, Villarruel afirmó: "Gano menos que el Presidente, los diputados, los senadores, ministros, jueces, diplomáticos, voceros y así puedo seguir. No me dan vivienda ni nada. Esto es cualquiera en el desfasaje de los sueldos". Pero al parecer, sus lamentos no fueron suficientes para entrar en la categoría de "necesitada". Cómo olvidar cuando la Vice se quejó: "Yo gano mucho menos que los Diputados y mi sueldo está congelado hace un año. En breve me pagan dos chirolas y soy vice", dijo incendiaria también por redes sociales.

Por si fuera poco, Manuel Adorni, jefe de gabinete y defensor oficial del presidente, salió a desmentir rotundamente que Milei vaya a recibir un aumento salarial. "Esto es absolutamente falso", dijo con una indignación digna de un actor de telenovela. Y remató con un irónico: "Muchas gracias. Fin".

El incendiario tweet de Villarruel

Mientras tanto, en los pasillos de la Casa Rosada se comenta que las tensiones entre Javier Milei y Victoria Villarruel están lejos de desaparecer. El líder de las fuerzas del cielo está aplicando la teoría económica del "ajuste selectivo, generando un nuevo capítulo del culebrón político del año.