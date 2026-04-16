Vomitando odio, el Gordo Dan atacó a Sebastián Pareja y también le pegó a Karina: "Pedí su renuncia"

En un clima político ya prendido fuego por el caso Manuel Adorni, la interna de La Libertad Avanza (LLA) se profundiza con un nuevo capítulo de enfrentamientos. Esta vez, el protagonista es Daniel Parisini, conocido por su nombre de guerra como el "Gordo Dan", quien arremetió con dureza contra Sebastián Pareja, diputado nacional y mano derecha de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires.

El detonante de este conflicto interno fue una causa judicial que involucra a un grupo de tuiteros libertarios acusados de amenazas, instigación a cometer delitos e incitación pública contra instituciones . La denuncia fue presentada por Pareja en diciembre pasado, después de que varios usuarios difundieran su número de teléfono en redes sociales.

Daniel Parisini, conocido por su nombre de guerra, El Gordo Dan

Según fuentes cercanas al dirigente, la acción judicial no busca perseguir opiniones distintas, sino responder a hechos concretos que exceden los límites del debate político. Sin embargo, esta postura no fue bien recibida por el Gordo Dan, uno de los principales referentes de Las Fuerzas del Cielo, agrupación militante liderada por Santiago Caputo. En su programa La Misa, Parisini no escatimó palabras para criticar a Pareja y su decisión de llevar el caso a la Justicia. " Bancátela si te putean, boludo. Por algo será ", disparó sin filtros, dejando en claro su postura de respaldo incondicional a los tuiteros implicados.

Santiago Caputo, asesor presidencial

El caso, ahora en manos de la fiscal de delitos complejos Celsa Ramírez, derivó en la imputación y citación a indagatoria de once personas, entre ellas usuarios con nombres tan llamativos como @JERERODRIGUEZOK, @LIBERADORDEARGY y @TYLERDELCIELOM. Aunque algunos imputados solicitaron postergar sus declaraciones, la investigación sigue avanzando. A pesar de ello, Parisini optó por redoblar la apuesta y defender públicamente a los acusados, calificándolos como los "verdaderos soldados de la batalla cultural" que impulsa Javier Milei.

" Es poco inteligente esta estrategia de salir a denunciar tuiteros ", afirmó Parisini durante su stream, comparando la actitud de Pareja con la de Malena Galmarini, quien en 2023 también recurrió a la Justicia contra figuras libertarias como el propio Parisini. Para el influencer, las acciones legales no solo son un error táctico, sino una traición a los militantes: "en esos casos siempre me voy a poner del lado de los pibes que pusieron la cara en sus casas y dieron la batalla de pantallas", dijo odiadísimo.

"TENÉS QUE DEJAR DE MEAR A MILITANTES": EL GORDO DAN CRUZÓ A PAREJA



El streamer libertario volvió a criticar al diputado, luego de que la Justicia desestimara una denuncia de Pareja contra tuiteros de La Libertad Avanza. Defendió a "los pibes que dan la batalla cultural" en... pic.twitter.com/rUrXm0VGHw — Clarín (@clarincom) April 16, 2026

No es la primera vez que el Gordo Dan apunta directamente contra Pareja. Según él mismo confesó, llegó a pedir su renuncia: "Yo incluso le llegué a pedir la renuncia a Pareja. No pasó. Lo mantuvieron. Serán las decisiones de las autoridades del partido, perfecto", dijo con tono irónico y ácido, dejando entrever su descontento con Karina Milei.

Este enfrentamiento pone sobre la mesa una realidad que ya no se puede esconder: lo que comenzó como un movimiento que veneraba en torno a las figuras de Javier y Karina Milei ahora parece dividirse.

Karina y Javier Milei junto a Sebastián Pareja

Lejos de Daniel Parisini y más cerca de Sebastián Pareja aseguran que las acciones legales no buscan silenciar voces disidentes, sino establecer un límite claro frente a prácticas que consideran inaceptables: "No se denunció a nadie por opinar distinto; el tema lo siguió la Justicia", sostienen fuentes cercanas al dirigente. Sin embargo, esta explicación parece no convencer a sectores como Las Fuerzas del Cielo, que ven en estas denuncias un intento de desestabilizarlos por completo.