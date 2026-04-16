Adorni usa a la Federal como agencia privada de seguridad: protege su casa en Caballito de una olla popular

En un país donde millones de personas luchan día a día por llevar un plato de comida a sus mesas, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, vuelve a ser el epicentro de un escándalo que refleja las desigualdades y el cinismo de una clase política libertario; es que el funcionario no solo enfrenta una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, sino que también tiene el descaro de solicitar custodia personal para su hogar, pagada con fondos públicos, ante el anuncio de una olla popular frente a su casa en el barrio porteño de Caballito.

Mientras la organización social Barrios de Pie convoca a esta actividad para protestar por la eliminación del programa Volver al Trabajo, que dejó sin ingresos a casi un millón de trabajadores de la economía popular, Adorni parece más preocupado por blindar su residencia que por atender las necesidades urgentes de los sectores más vulnerables.

Casa de Adorni en Caballito

La olla popular, que se realiza este jueves a las 11 de la mañana al frente a su departamento en la calle Miró, es un grito desesperado de quienes fueron abandonados por un gobierno que no tiene reparos en recortar programas esenciales mientras sus funcionarios disfrutan de lujos injustificables.

Norma Morales, secretaria general adjunta de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), no se guardó nada al referirse al jefe de Gabinete. En declaraciones recientes, lo calificó como un "mamarracho" y lo acusó de mentir al decir que se "desloma", cuando en realidad "viaja al exterior y se compra casas que no puede justificar" en sus declaraciones juradas. Morales fue contundente: " Las verdaderas deslomadas son las cocineras de nuestros barrios que hacen magia para que millones de personas puedan tener un plato de comida".

Olla popular en la casa de Adorni

Y es que mientras Adorni se aferra a su cargo y a los privilegios que este le otorga, miles de cocineras comunitarias ven cómo peligra la continuidad de los comedores que sostienen a niños, jubilados y familias enteras. Según Barrios de Pie, estas trabajadoras, ya precarizadas con un ingreso mensual de apenas $78.000, ahora enfrentan la incertidumbre total tras el ajuste impulsado por el gobierno de las fuerzas del cielo de Javier Milei.

"Estamos frente a un gobierno nefasto que está llevando a nuestro pueblo a la pobreza total mientras ellos se vuelven millonarios", continuó Morales y también expresó: "Con la medida que tomaron peligra el cierre de los comedores, decidieron sacarles el único plato de comida al que accedían miles de niños y jubilados".

Barrios de Pie convocó a una olla popular frente a la casa de Manuel Adorni en Caballito y miembros de la Policía Federal están en el lugar. pic.twitter.com/WTPZMkn7kk — Corta (@somoscorta) April 16, 2026

Lo que más indigna de este caso es la desfachatez con la que Adorni utiliza los recursos del Estado para protegerse. En lugar de dar explicaciones sobre las graves acusaciones en su contra o atender las demandas sociales, el funcionario pidió nuevamente custodia personal para su domicilio. En otras palabras, la Policía Federal —financiada con los impuestos de todos los argentinos— está siendo usada como si fuera una agencia privada al servicio exclusivo de un hombre que debería estar rindiendo cuentas ante la Justicia.

Por si fuera poco, esta hace sólo 24 horas la Justicia confirmó otro capítulo vergonzoso en la vida pública del jefe de Gabinete: entre el 29 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025, Adorni viajó junto a su esposa Julieta Bettina Angeletti y sus dos hijos a Aruba en primera clase. Según la investigación liderada por el fiscal Gerardo Pollicita, los cuatro pasajes costaron un total de 5.800 dólares, pagados en efectivo y en moneda extranjera; al mismo tiempo ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario del funcionario para rastrear el origen del dinero utilizado en estas lujosas vacaciones.

Bettina Angeletti y Manuel Adorni

Así se vive en la argentina gobernada por La Libertad Avanza: mientras los funcionarios como Adorni viajan en primera clase y piden custodia privada financiada por el Estado, las cocineras comunitarias —esas mujeres que realmente "se deslomaron" para alimentar a miles— se quedan sin los recursos básicos para seguir adelante.