A lo Shakira con Piqué: Luciano Castro cambió el cumple de su hijo por un "asado" y Sabrina Rojas lo fulminó

Como un reverendo "hueco". Así quedó Luciano Castro después del picante posteo que su ex, Sabrina Rojas, le dedicó bajo poncho en su cuenta oficial de Instagram. Bajo poncho porque usó la voz de la gran Shakira para apuntar sin precedentes contra el dotado actor y padre de sus hijos: Esperanza (10) y Fausto (8), niños que están al cuidado de la modelo y en proceso de aclimatación desde la separación de sus padres hace solo dos años en 2021.

Familia Rojas-Castro

Como a muchas mujeres argentinas les pasa día a día, ella debe hacerse cargo de las fiestas de cumpleaños, los eventos muy importantes -y los de casi sin trascendencia-, los dramas diarios de los hijos, la educación, la salud y muchos etcéteras... La crianza no es para nada fácil. Él por su parte, fue quien encontró pareja (Flor Vigna) rápidamente en 2021 y aunque gente cercana dicen que es un "padrazo", no quedó demostrado en el día del cumple de Fausto.

Se sabe que Castro tiene un gran compromiso y es asistir de martes a domingo a su obra "El Beso" en Mar del Plata. Es por eso, tal vez, que Sabrina decidió festejar el cumple (muy austeramente) el lunes, día en el que el padre de Fausto no tiene que cumplir con su papel en la obra de teatro.

Durísimo posteo de Rojas

Considerando que los horarios de Rojas son un tetris con su obra "Misterio en la cabaña", que la rompe en Villa Carlos Paz, decidió festejar con sus hijos en Mar del Plata haciendo un viaje fugaz para hacerle la tarea más fácil a Castro, y que así pueda pasar la tarde y la noche con el cumpleañero. Sin embargo, todo salió al revés. Ni bien puso un pie en Mar del Plata, Luciano le dijo que no podía asistir porque tenía un asado con 15 amigos de la vida con quienes practica surf.

La bronca de la blonda no pudo más y por eso le dedicó la canción de Shakira, el himno de las mujeres enojadas -aquella canción que grabó con Bizarrap- lo peor fue el fragmento que le dedicó: "Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también", lo destrozó.

No conforme, en la historia que le sigue, posteó un video de Fausto junto a su familia y a amigos ya de vuelta en Córdoba con la frase: "Y así, llenos de amor por gente que nos quiere termina el cumpleaños, termina en Marla el cumple de mi niño feliz. Gracias amigos por estar siempre y llenarnos de lindos momentos en familia". En familia... pero sin su padre habrá querido decir entrelíneas.

La respuesta no la sabemos, pero lo que sí se sabe es que Castro no vio a sus hijos por más de 20 días con la excusa de que Sabrina está en Córdoba y él en Mar del Plata; sumado a esto, se dio a conocer en el programa de chimentos LAM que en las fiestas de Navidad y Año Nuevo tampoco se hizo presente. ¿De qué lado está: Sabrina o Luciano?

En LAM también confirmaron que no fue un "tema de celos" por Flor (que estuvo cantando su nueva canción en Instagram) ni nada por el estilo. La bronca fue porque Castro no fue capaz de cancelar su asado de amigos para pasar más tiempo con su hijo. Imperdonable.

Sabrina separadísima

La historia de amor entre Sabrina y el "Tucu" López duró lo que duran dos hielos en un whisky on the rocks. Lo confirmó con estas dolorosas palabras: "Con el Tucu estamos distanciados hace un tiempo, nunca nada es definitivo, ojalá que no, pero por lo pronto hoy estamos así, separados".

Además, con el corazón solo un poco roto advirtió: "Ojalá algún día la vida nos reencuentre porque es un amor muy lindo, pero la vida a veces se nos complica, la cotidianeidad nos separa".

"Tucu" López y Sabrina

Se ve que para Sabrina, lo más importante es el trabajo y sus hijos, que prioriza antes que ningún vínculo sexoafectivo: "El verano también nos separa porque él tiene sus proyectos y sus cosas por las que no va a poder ir a Carlos Paz, ni yo donde él está. Veremos si la vida nos reencuentra".