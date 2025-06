Celos, gritos e invitaciones a pelear: Melody Luz volvió con Alex Caniggia tras un escándalo con Santiago del Azar

La novela sentimental de Melody Luz dio un inesperado giro en las últimas horas y revolucionó las redes sociales. Luego de meses de duras declaraciones contra Alex Caniggia -a quien había acusado de infidelidad durante su embarazo-, la bailarina volvió a mostrarse junto al hijo de Mariana Nannis en una postal familiar que dejó a todos boquiabiertos. Pero la historia no termina ahí: detrás del regreso habría un escandaloso episodio con su reciente ex, el cocinero Santiago del Azar, que incluyó celos, gritos y acusaciones.

Todo comenzó con una imagen que Alex subió a sus historias de Instagram, en la que escribió: "La familia, lo más importante. Cuídenla". A los minutos, Melody compartió una postal suya con el mismo atuendo, lo que echó por tierra cualquier sospecha de que se tratara de una foto vieja. La bailarina agregó una frase elocuente: "Muy LAM", en referencia al programa de Ángel De Brito, y aclaró que no tenía ganas de hablar. Los seguidores rápidamente advirtieron que Luz había eliminado todas sus publicaciones con Santiago del Azar, con quien había oficializado una relación apenas dos meses atrás.

"La familia lo más importante, cuídenla"

Lo que parecía una ruptura tranquila se transformó en una bomba cuando el periodista Pepe Ochoa reveló lo que habría sido el verdadero detonante: un episodio de celos que casi termina a las piñas. Según contó Ochoa en la cuenta de X de LAM, Santiago -que vive en el mismo complejo que Melody- descubrió que la bailarina estaba con Caniggia en su departamento y se presentó en la puerta a los gritos. "Le empezó a tocar el timbre, le dijo: 'Salí porque estás con Alex'. Melody abrió y él estaba totalmente fuera de sí. Le gritaba 'me hiciste lo mismo', e incitó a Alex a pelear. No se fueron a las manos, pero se complicó todo", relató.

La bailarina sorprendió al volver a mostrarse junto a su ex pareja.

Tras la discusión, Melody logró sacar a Santiago de su departamento y, según la versión del periodista, esa misma noche durmió con Alex. Al día siguiente, regresó al departamento de Santiago, le tocó el timbre y lo dejó. "Del Azar está desesperado por volver, pero Melody le dijo: 'Si vos estás violentando a mi ex, también me estás violentando a mí y a mi hija', y le cortó la relación", completó Ochoa. Mientras Santiago eligió el silencio, dejó de seguir a Melody en redes y borró los videos que tenían juntos, ella no dudó en exponer el caos emocional que vivió. Compartió una captura de un chat con una amiga, donde le contaba lo sucedido.

Melody Luz volvió con Alex Caniggia a dos meses de confirmar su relación con Santiago del Azar

Además, escribió: "Me río para no llorar". También publicó un video en el que confesó que "lloró mucho ese día" y cerró con un clip del streamer Martín Cirio, donde se escucha: "Siempre que estás con alguien, vas a terminar... va a pasar algo, va a ser returbio". Melody comentó irónicamente: "Yo pidiéndole señales al universo". La reconciliación entre Melody Luz y Alex Caniggia, después de una separación mediática y dolorosa, sorprendió incluso a sus fans más fieles. Por ahora, ambos eligieron el bajo perfil, pero dejaron claro que están otra vez juntos y compartiendo tiempo con su hija Venezia. ¿Habrá otro capítulo en esta historia de amor, celos y escándalos?