Agostina Páez aseguró que Feinmann está obsesionado con ella y lo trató de "clasista", "homofóbico" y "misógino"

Agostina Páez, la abogada santiagueña detenida en Brasil por racismo, cruzó al conductor Eduardo Feinmann y aseguró que está obsesionado con ella, tras el cruce mediático que tuvieron cuando volvió al país. En ese sentido, calificó al periodista como "clasista", "homofóbico" y "misógino" y lo cuestionó por tener peores conductas que ella sin ningún tipo de provocación previa.

"Eduardo Feinmann está obsesionado conmigo. Me llama como 'la abogada racista' y yo lo llamo a él 'el periodista homofóbico y clasista'", comenzó Páez el reel que subió a sus redes sociales. Tras la afirmación apareció un video del periodista en el que asegura que "la sociedad no quiere ser villera ni tener papás putos".

"Yo he perdido perdón un millón de veces y si lo tengo que volver a pedir perdón un millón de veces más lo voy a hacer. Y he admitido que me he equivocado. Incluso le he pedido perdón al hombre que se toca los genitales y me grita 'agarrame esta y sacudilo'", consideró Páez. "Fuera de querer justificarme mi reacción pésima de la cual estoy muy arrepentida, él no ha tenido una provocación previa. Él libremente en un programa de televisión decide hablar así. Él, comunicador, periodista. ¿Y yo no me puedo equivocar?", se preguntó.

"Él opina así porque sí, sin una provocación previa, sin que lo hayan acosado antes, sin que lo hayan estafado. Él, porque sí, decide tirar esos comentarios homofóbicos y clasistas", continuó la abogada. "Obviamente que va a estar obsesionado con una mujer, porque también es misógino. Es muy misógino. Por eso me parece muy loco que quiera hacerse el moralista conmigo", añadió.

Eduardo Feinmann fue muy crítico con la abogada.

En ese momento del video la joven subió capturas de la producción de Feinmann y sus intentos de comunicarse con ella. "Agostina, hola, soy Karina, productora de Eduardo Feinmann. Eduardo quiere hablar con vos. Sé lo que pensás porque estamos buscándote con mi equipo, pero es el más visto y necesitás hablar para pedir protección. Estamos al aire en este momento. ¿Podemos hablar dos minutos con vos?", se puede leer.

"Me han llamado dos veces para su programa, a lo que he respondido que no porque sabía cómo es y sabía que me iba a tratar mal y yo en Brasil estaba pasándola mal como para que venga y me ataque", explicó Páez, quien reconoció que en este momento "sí le daría una entrevista".

Agostina Páez llegó al país tras estar acusada de racismo en Brasil.

"Su mujer es de Santiago del Estero y sé cositas. Y quizás también me odia por ser santiagueña. Porque si no no me explico la obsesión que tiene conmigo. No entiendo. Y digo esto tratando de entender por qué", aceptó la letrada. "Obsesionado con todo lo que hago y dejo de hacer. ¿No tienes algo más importante que hacer?", cerró.