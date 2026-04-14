Nico Occhiato reaccionó de la peor manera ante una anécdota de un jubilado de 70 años que todavía trabaja

Es un hecho que gran parte del país no llega a fin de mes, sobre todo los jubilados que, en lugar de disfrutar el descanso que el sistema debería garantizarles, se ven obligados a seguir trabajando. En ese contexto, una anécdota contada en un stream que parecía un chiste terminó exponiendo una realidad mucho más cruda: la de una Argentina atravesada por una profunda crisis económica bajo el gobierno libertario de Javier Milei.

Todo comenzó cuando Santi Talledo se tomó unos minutos en Nadie Dice Nada para relatar una experiencia reciente: "Me busca un señor, ya grande. Me subo al auto, hace una cuadra y en el primer semáforo se queda dormido ", contó, generando de inmediato la reacción del resto de la mesa. Pero la preocupación inicial no fue tanto por la situación del hombre, sino por el peligro de quedarse dormido al volante.

Santi Talledo expuso una situación que reflejó la crisis económica en el país

"Dormido nivel ronquidos", agregó el influencer. Ante esa escena, decidió despertarlo: "Ahí sentí dolor, pena... quería ofrecerle una cama al instante", relató visiblemente conmovido.

Quien reaccionó de manera más tajante fue Nicolás Occhiato: "Está mal, muy mal", soltó siendo un poco ignorante con la situación. Sin embargo, del otro lado surgió una mirada más empática. Ángela Torres intervino: " Andá a saber cuántas horas estaba laburando el señor, pobre ".

Santi Talledo contó que un chofer de aplicación se quedó dormido tras trabajar 14 horas

El viaje continuó, aunque los cabezazos del conductor eran cada vez más evidentes. Talledo entonces le propuso terminar el recorrido y pedir otro auto, pero el chofer se negó: explicó que eso perjudicaría su calificación en la aplicación, algo clave para poder seguir trabajando.

En ese momento, Nicolás Occhiato volvió a intervenir con un comentario en tono de broma que dejó al descubierto cierta desconexión con la realidad del trabajador: "¿Pero qué pensabas, que ibas a agarrar y poner en Twitter...?". Una frase que, más allá del humor, expuso una mirada superficial frente a una situación claramente crítica.

Nico Occhiato

Fue entonces cuando Talledo sumó un dato que cambió por completo la lectura: el conductor tenía 70 años. " No debería estar trabajando, si el mundo fuera justo ", acotó Martín Garabal.

La historia terminó de la forma más impactante: el chofer se disculpó y confesó que llevaba más de 14 horas manejando. Exhausto, le pidió al propio Santi si podía conducir él. "Manejé yo desde mi casa", cerró el actor.

Nono la anécdota que conto Santi hoy en #NadieDiceNada es de lo mas triste, Un jubilado de 70 años trabajando de uber 14hs al punto que se quede dormido y te pida conducir el auto a vos pic.twitter.com/W2SSfmZeGX — MF (@MundoFamososOk) April 14, 2026

Más allá de lo anecdótico, la escena deja una pregunta incómoda: ¿cuántas personas adultas mayores siguen trabajando en condiciones extremas para poder sobrevivir? Y también una crítica inevitable: no todo puede leerse desde el humor o la liviandad, sobre todo cuando lo que está en juego es la dignidad de quienes ya deberían estar descansando.

La historia de Santi Talledo refleja con crudeza la situación de miles de argentinos que, aun después de toda una vida de trabajo, no pueden darse el lujo de parar. En ese contexto, la reacción de Nicolás Occhiato no solo suena desubicada, sino también llamativamente desconectada de una realidad que él mismo supo atravesar cuando tuvo que "remarla" para llegar a fin de mes.