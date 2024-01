Agustín "Rada" Aristarán en BBN: "Trabajar con mi hija en Matilda es mágico"

Agustín "Rada" Aristarán es humorista, actor, mago, cantante, carpintero y gran anfitrión de toda expresión artística. En el invierno, la rompió en el teatro con su personaje de Tronchatoro en la obra "Matilda", que no deja de apostar a crear un mundo de magia y fantasía junto a Laurita Fernández, su hija Bianca y todo el resto del elenco que vuelve por cuatro semanas en la vacaciones de verano para despedir la obra que fue furor en Broadway.

Además, él no deja de apostar a su futuro, ya que volverá a realizar su show de magia y tiene incluso distintas propuestas para hacer ficción en algunas plataformas. El año pasado, protagonizó el documental "Una película de gira", dirigida por Gonzalo Llamas Sebesta e hizo una gira por Europa. Se define performer y en búsqueda siempre de la felicidad, cree en las serendipias y las vueltas de la vida.

Rada como Tronchatoro en escena.

En diálogo con BigBang, Rada contó cómo fue armar desde cero al personaje tan entrañable pero maligno de la película y lo que significó para su carrera actoral y musical realizar la obra de teatro.

Estamos con "Soy Rada", que tiene uno de los personajes más característicos de Matilda, ¿cuánto tiempo te lleva convertirte en Tronchatoro?

-Logramos un récord total de una hora treinta minutos. La máscara va todo por atrás de la cabeza, tiene una papada gigante y eso se une a un traje, que tiene unas tremendas tetas, una cola gigante y mucha pierna, mucho tacón. Es mucha ropa encima, paso mucho calor, pero la felicidad igual que me da es inmensa. La peluca también es muy pesada también.

¿Cómo fue amigarse con este personaje que es tan malo?

-Es malísima. Igual yo creo que es tan mala que pega la vuelta y termina siendo adorable. Es el personaje que todos queremos hacer, está al mango, es todo lo opuesto (a mí). Solo para empezar es mujer, gigantesca, malísima, horrorosamente mala, es tan mala que nadie le cree que sea tan mala. Si vos la sacas de contexto tendría que estar canceladísima, o sea, trata de basura a los nenes, de gusanos espantosos, ratas, o sea, no les dice de mierda porque no se puede pero está claro que lo está pensando por dentro.

¿Cuánto fue el tiempo y cómo fue la composición del personaje? ¿Crees que hay algo de vos ahí?

-¿De ser tan mala? (risas). Fue hermoso. Yo creo que podés entender porqué es tan mala. Eso fue muy importante haberlo entendido y la verdad es que el laburo que hizo Marcelo Caballero desde lo actoral desde la dirección para ayudarme a laborar fue hermoso. Tuvimos mucho tiempo de armado, mucho amor y buena onda para armar cada uno de estos personajes.

¿Cómo fue el recibimiento de los chicos? Actuás con ellos y después encima tenés público infantil, que es un musical, tiene todo los componentes para generar un clima mágico. ¿Cómo se genera ese clima?

-Vuelvo a hablar bien del grupo que seleccionó a los niños que están en escena, son unas bestias esos pibes, no pueden más del talento que tienen y el ensamble que los acompañan. Está mi hija en escena, estoy con Fernanda (Metilli, su pareja) con quien compartimos elenco, la verdad es todo mágico. Y que hayan elegido a esos niños hace que sea más mágico, porque son super profesionales y lo mejor de todo es que siguen jugando.

Pero ustedes como adultos también juegan...

-Si, pero ellos nos dicen todo el tiempo: "Che, ojo no se olviden, ¡eh!..." Son unos capos, la verdad es una genialidad.

Rada transformándose en Tronchatoro.

¿Pudiste ver el armado de la escenografía?

-Si, vi todo. Me gusta mucho ver y la escenografía, y preguntar e investigar. La puesta de luces es increíble. Hay más de 400 puestas de luces, es una locura maravillosa, es una puesta muy grande muy zarpada.

¿Y qué se siente estar en una puesta tan grande?

-Finjo demencia (risas). Hoy estoy acá y después veré. La verdad es que me subo a esa ola y lo disfruto mucho y me siento bien de verdad. Yo ya hice un Gran Rex y un Luna Park (con el show de magia) pero esto es otra cosa, es un clásico musical, con una producción increíble, con talento por todos lados, la verdad que me tiene super honrado de todo lo que está pasando.