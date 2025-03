Alexis Mac Allister y Ailén Cova esperan su primera hija: alegría, recuerdos y polémica en redes

Alexis Mac Allister y Ailén Cova dieron a conocer la noticia que muchos, al menos sus allegados, esperaban: están esperando su primera hija. Con un emotivo video en sus redes sociales, la pareja anunció que pronto recibirán a su bebé, compartiendo la felicidad del momento con sus seguidores y seres queridos. Sin embargo, la noticia no tardó en avivar viejas heridas y recordar el polémico comienzo de su relación. El video que compartieron en redes sociales muestra la reacción de Cova al ver el test de embarazo positivo que le entregó Mac Allister.

La sorpresa dio paso a la alegría y los abrazos, seguidos por imágenes de la primera ecografía y la reacción de familiares y amigos. Uno de los momentos más conmovedores fue cuando sorprendieron a una bisabuela con una caja de regalo que decía: "Hola bisabuela, nos vemos pronto". Al leer el mensaje, la mujer besó la panza de Ailén, en una escena que conmovió a muchos seguidores. Finalmente, el video reveló el sexo del bebé: será una niña.

Rápidamente, amigos y familiares celebraron la noticia. Entre los primeros en reaccionar estuvo el futbolista Nicolás González, compañero de Mac Allister en el seleccionado argentino que disputará esta noche su esperado encuentro ante Uruguay, quien envió corazones en la publicación. Su hermana también expresó su felicidad: "Felicidades. Feliz y ansiosa por conocer a la nueva integrante de la familia. Los quiero".

La noticia también fue mencionada en LAM, donde Ángel de Brito confirmó que la pareja lleva tres meses de embarazo. Pero si bien el embarazo fue celebrado por muchos, las redes no tardaron en recordar el inicio de la relación entre Mac Allister y Cova. La historia de amor entre ambos comenzó a hacerse pública tras el Mundial de Qatar 2022, cuando trascendió que el futbolista había dejado a su entonces novia, Camila Mayan, para estar con Ailén, su amiga de la infancia y quien hasta ese momento mantenía una relación también cercana con la propia influencer de moda.

Rápidamente, el nombre de Mayan se convirtió en tendencia en redes sociales, donde muchos recordaron el escándalo de su separación. Incluso, Mayan fue interceptada por las cámaras del ciclo de espectáculos de De Brito y fue consultada sobre el conflicto judicial, aún abierto, que tiene con el futbolista del Liverpool vinculado a la desaparición de pertenencias suyas tras la mudanza del departamento que compartía con el futbolista. "Está en proceso, no hay nada nuevo, ojalá avanzara más rápido", respondió la influencer cuando le preguntaron sobre el tema.

Cuando el cronista le comentó que Mac Allister aseguró que "mucho de lo que dicen es show", ella fue tajante: "¿Por qué otra persona tiene que determinar lo que para uno tiene valor o no? Lo que para mí es importante, es importante". Además, aseguró tener pruebas de los objetos que le faltan: "Lo mostré en un video en YouTube, mostré las fotos de las cajas que habían y las que me encontré. Está todo grabado". Y cerró con una frase que dejó entrever su postura: "Yo no minimizo lo que le pasa a los demás, pero hay gente que sí lo hace".

La reacción de las redes tras la noticia del embarazo

Mientras las redes reviven el pasado, Mac Allister y Cova disfrutan de la dulce espera. La pareja, que se conoció desde la infancia y que hizo oficial su relación tras la Copa del Mundo, ahora se prepara para recibir a su primera hija. En medio de la alegría por la noticia, queda claro que su historia de amor sigue generando tanto alegría como controversia en el ojo público. Lo cierto es que, más allá de los comentarios y debates, Alexis Mac Allister y Ailén Cova están listos para comenzar una nueva etapa como padres.