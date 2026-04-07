Chats, recetas y "compañeros de consumo": las revelaciones de Tamara Pettinato en medio del juicio por la muerte de Melchor Rodrigo

A días de que se conozca el veredicto en el juicio contra Felipe Pettinato por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo, una nueva capa de tensión se suma a un expediente ya cargado de inconsistencias. Esta vez, no proviene de los tribunales sino del propio entorno del acusado. Tamara Pettinato rompió el silencio y puso sobre la mesa una serie de chats que, según asegura, revelan una relación mucho más oscura entre su hermano y el médico fallecido. Sus dichos no solo cuestionan el rol de Rodrigo, sino que también dejan al descubierto una zona gris que el proceso judicial, hasta ahora, no logró esclarecer.

La panelista fue contundente al describir el contenido de las pruebas incorporadas a la causa. "Se llevan ese día una computadora, o dos, y celulares, y de ahí sacan charlas entre ellos y las ponen como prueba en la causa, y esas charlas... muestran cómo arreglaban ellos para juntarse en departamentos a drogarse", afirmó en diálogo con Radio Con Vos.

Lejos de tratarse de encuentros sociales convencionales, Pettinato sostuvo que existía una dinámica sistemática de consumo compartido: "Esto que vemos ahora de cómo organizan fiestas que no son fiestas... ahí está la charla entre ellos donde Melchor le dice a Felipe 'yo te doy la receta, vos andá comprá y te cobro cuatro pastillas'". Según su relato, el mecanismo era tan simple como preocupante: recetas médicas a cambio de drogas. "Felipe tenía que ir comprar con las recetas que le daba él y, a cambio de esa receta, el pago era un par de pastillas... 'te doy tantos blisters, juntémonos en tu departamento'".

Uno de los puntos más críticos de sus declaraciones apunta directamente al rol profesional de Rodrigo. Para Tamara, la figura del médico queda completamente desdibujada. "Era su compañero de consumo, no era su médico. Era médico, sí... pero no era así como se lo mostraba", lanzó. La conclusión, asegura, no es solo una percepción personal, sino que también surge de informes técnicos incorporados al expediente: "La conclusión de la DATIP dice... que ellos se juntaban a drogarse, que Melchor le cobraba en pastillas, que usaban el metilfenidato como droga para ponérsela".

El juicio contra Felipe Pettinato

El señalamiento es delicado porque introduce un elemento que la causa judicial no logró resolver del todo: si la relación entre ambos estaba mediada por un vínculo terapéutico o por una lógica de consumo compartido. El proceso judicial que investiga la muerte de Rodrigo -ocurrida en mayo de 2022 durante un incendio en el departamento de Pettinato- llega a su etapa final sin una verdad consolidada. La propia Tamara buscó remarcaro así: "No se logró por ahora llegar a una conclusión de 'pasó esto, esto y esto', por eso la querella dice una cosa, el fiscal otra cosa y nosotros otra cosa".

Esa fragmentación también se refleja en los alegatos. Mientras la querella pidió 15 años de prisión, el fiscal solicitó una pena menor por incendio culposo seguido de muerte. En paralelo, la defensa reclamó la absolución total al sostener que "Felipe Pettinato es inocente". En ese contexto, las revelaciones sobre los chats no solo aportan información, sino que también profundizan la incertidumbre sobre lo ocurrido dentro del departamento. A pesar de sus declaraciones, Tamara intentó evitar una confrontación directa con la familia del médico. "No puedo juzgar la decisión de ellos de llevar a Felipe a la justicia... el juicio es para tratar de saber qué pasó", señaló.

Melchor Rodrigo y Felipe Pettinato

Y cerró: "Entiendo que su decisión fue... saber de esa manera y no preguntarle qué pasó, y nunca vamos a entrar en esa guerra con la familia". Con el veredicto previsto para el 20 de abril, el caso Pettinato-Rodrigo llega a su desenlace envuelto en más dudas que certezas.