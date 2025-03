Allison vuelve a Argentina: una noche de punk rock, nostalgia en el Teatro Roxy y pasión

La emblemática banda mexicana de punk rock, Allison, está lista para hacer vibrar a sus seguidores argentinos con su esperada presentación en el Teatro Roxy este martes 25 de marzo. Con más de dos décadas de trayectoria, la banda cosechó innumerables reconocimientos y dejó huella en la escena musical latina, inspirando a nuevas generaciones con su energía y autenticidad.

En diálogo con BigBang , los integrantes de Allison compartieron su entusiasmo por regresar a Buenos Aires: "Llevamos muchos años queriendo volver. Sabemos que no es fácil viajar tan lejos y que las condiciones han sido complicadas en los últimos tiempos, pero en esta gira por Latinoamérica se abrió un espacio y dijimos: 'No importa que sea martes, vamos a Buenos Aires a visitar a nuestros amigos, fans y a toda esa gente que nos ha pedido que volvamos""

A pesar de su extensa trayectoria, la banda reconoce que los nervios antes de cada presentación no desaparecen: "Siempre hay nervios antes de un show. En el caso de Argentina, hace mucho que no vamos y hay mucha gente que nos escucha. Vemos las métricas y sabemos que hay 10 mil personas reproduciendo nuestra música en los últimos días. Pensamos: si un porcentaje de ellos va al show, ¡qué miedo, qué nervios! Pero también qué emocionante".

Para la banda, es una "responsabilidad" estar ala altura de las circunstancias, sobre todo "después de tantos años sin visitar un país". "Es una responsabilidad, pero también es emocionante. La magia del escenario hace que todo se transforme en un momento único", afirmaron. Al hablar de sus shows más memorables, recuerdan con especial cariño su presentación en el Palacio de los Deportes en Ciudad de México, un hito en su carrera. "Nos decían que era imposible, que no lo lograríamos, pero lo hicimos. Fue un momento de crecimiento, de desafío y de satisfacción. Nos dimos cuenta de que cuando sales de tu zona de confort, creces".

Cuando se les preguntó sobre su concierto más épico, no dudaron en recordar su presentación en el Palacio de los Deportes en Ciudad de México: "Todo el mundo nos dijo que no lo lograríamos, que era un reto imposible. Pero lo hicimos, lo logramos, y eso nos demostró que a veces hay que salir de la zona de confort para crecer".

Sobre el concierto en Buenos Aires, prometen una noche cargada de emociones. De hecho, aseguran que será una noche muy especial: "Vamos a tocar los temas que más nos piden en redes, los clásicos que marcaron a nuestra generación. Va a ser un momento nostálgico para quienes nos vieron en nuestra primera visita. Estamos armando el setlist con las canciones que más nos piden en redes, además de presentar música nueva, como nuestro reciente sencillo 'Orfeo'. Será un show muy emotivo y lleno de energía".

Durante la charla, el grupo destacó el carácter único del público argentino: "Son súper apasionados. Cantan todo como si estuvieran en una cancha de fútbol, incluso los riffs de guitarra. Es algo que nos encanta y nos emociona vivir nuevamente". Además, su relación con Argentina va más allá de la música: "Tenemos amigos argentinos, trabajamos con un director de video de allá, y nos emociona volver a recorrer Buenos Aires, disfrutar de un buen asado y recordar cuando teníamos 24 años".

A lo largo de sus más de 20 años de carrera, Allison se convirtió en una referencia para nuevas bandas del género. Sobre esta influencia, manifestaron con humildad: "Más que una banda que marcó una generación, nos vemos como una banda que ha acompañado a muchas generaciones. Nos emociona ver que nuestros fans llevan a sus hijos a los conciertos y que nuestra música sigue conectando con nuevas generaciones. Los hijos de nuestros primeros fans también nos siguen, y eso es increíble".

Sobre los momentos difíciles que han enfrentado, recuerdan una etapa de crisis en la que perdieron apoyo de su disquera y gestores. "Nos hackearon las redes, tuvimos que empezar de cero. En medio de esa oscuridad, nos llegó la nominación al Grammy. Fue una luz en el camino, una prueba de que había que seguir adelante. Cada quien tiene su ADN musical, sus influencias, sus proyectos alternos, pero cuando nos juntamos, la energía sigue intacta. La música es nuestra pasión y nuestro motor".

En cuanto a la presión por mantenerse en la cima, afirman: "Más que una presión, sentimos una responsabilidad con nuestro público. Tener un micrófono implica compartir un mensaje positivo, inspirar a la gente a luchar por sus sueños y a disfrutar el presente". La banda tuvo la oportunidad de compartir escenario con grandes nombres de la música, incluyendo Blink-182. Sobre esa experiencia, destacaron: "Siempre aprendes de las bandas con las que te rodeas. Ver su disciplina, su manera de trabajar y su actitud te enseña mucho. Algo que nos marcó fue que, durante nuestra prueba de sonido, Mark Hoppus vino a saludarnos. Eso demuestra la humildad de los grandes y nos recuerda lo importante que es nunca perder el contacto con la gente".

Ganadores de discos de oro y platino, nominados al Grammy Latino y con un premio MTVLA en su haber, la banda ha compartido cartel con gigantes de la música en festivales como Warped Tour, Vive Latino y Vivo por el Rock. Recientemente, fueron los encargados de abrir el concierto de Blink-182 en el Foro GNP, reafirmando su vigencia y relevancia. Con esta energía y entusiasmo, Allison promete una noche inolvidable en Buenos Aires. Los fanáticos están listos para revivir los himnos de su juventud y descubrir lo nuevo que la banda tiene para ofrecer. La cita está marcada: el 25 de marzo en el Teatro Roxy. ¡Que empiece la fiesta!