Wanda Nara y su descargo explosivo en las redes sociales: chats, desmentidas y un abrupto final

Si hay algo que Wanda Nara sabe hacer, además de manejar su imperio mediático, es generar revuelo. Y esta vez no fue la excepción. En una serie de posteos que duraron poco más que un suspiro en sus redes, la empresaria decidió salir al cruce de todos los rumores que la tuvieron como protagonista en los últimos días. ¿La estrategia? Su clásica combinación de ironía, capturas de pantalla como pruebas y un cierre desconcertante.

Wanda enfrentó todos los rumores en sus redes sociales y luego borró todos sus descargos

Todo comenzó con una batería de desmentidas. Primero, la vinculación con el escándalo de Elías Piccirillo, el empresario detenido y ex marido de Jésica Cirio, de quien se dijo que le había vendido una camioneta. "Mi camioneta la compré 0km en Mercedes directo. La esperé 4 meses", sentenció Wanda, adjuntando el chat con su vendedor de confianza. Un rumor menos en la lista.

Luego, la ex conductora de MasterChef enfrentó otra versión que aseguraba que había ido a Nordelta a visitar a un misterioso empresario. "El jueves fui a ver terrenos en Nordelta. No fui a visitar a nadie. Ni novio, ni amante, ni empresario, ni polista", aclaró. Y como buena defensora de su verdad, subió la conversación con la inmobiliaria, donde quedaba claro que la visita fue puramente inmobiliaria.

Pero la cosa no terminó ahí. También negó haber montado una "emboscada" contra Mauro Icardi, tras el escándalo en el Chateau Libertador. En un acto de transparencia, mostró la conversación con su ex, donde le daba instrucciones sobre las actividades de sus hijas. "¿Emboscada?", escribió con sarcasmo. Los rumores sobre su relación con Telefe tampoco quedaron sin respuesta.

Se dijo que el canal quería reemplazarla como conductora de MasterChef, pero Wanda aseguró que no solo seguirá al frente del programa en junio, sino que tiene otra propuesta para antes de esa fecha. Un golpe de nocaut a las especulaciones. Y, por supuesto, no podía faltar el capítulo romántico. Se filtraron fotos íntimas suyas y se especuló con que no estaban destinadas a L-Gante.

Pero Wanda, sin titubear, aclaró: "Las fotos eran para un chico que tengo agendado así, que creo que lo conocen", y mostró un chat donde dejaba en claro que el destinatario era, efectivamente, el cantante. Para terminar de disipar dudas, publicó un video de ambos besándose tras un show en Paraguay. Pero lo más curioso llegó al final.

Tras dedicar toda una serie de historias a refutar cada rumor, Wanda sorprendió con una reflexión sobre el "hostigamiento mediático" que sufre. "Como mamá y mujer es duro el hostigamiento y me cansa tener que aclarar todo el tiempo que soy un ser humano al que le pasan las mismas cosas que a muchos", escribió, para luego rematar con un meme que dejó a todos desconcertados.

Y cuando parecía que su catarsis se convertía en un manifiesto contra la prensa y las redes, hizo lo inesperado: borró todo. Así, como si nada hubiera pasado. ¿Por consejo de sus abogados? ¿Por pedido de su familia? ¿O simplemente porque así funciona el show de Wanda? Quién sabe. Lo único cierto es que, una vez más, logró lo que mejor sabe hacer: ser el centro de la conversación.