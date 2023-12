Amanda Rodríguez, la tatuadora de los famosos: "Abel Pintos dice que no hago doler nada"

Las mujeres emprendedoras y trabajadoras son millones en el mundo. Sin embargo, Amanda Rodríguez fue mucho más allá. Es una de las tantas venezolanas que emigró a Argentina y en este país que es tan vasto y rico, es que pudo cumplir uno de sus mayores sueños: convertirse en la mejor tatuadora de color del país.

Amanda cuenta que desde siempre le interesaron las artes visuales y que desde chica amaba dibujar y curiosear en esta área. Desde su adolescencia trabajó en emprendimientos con sus hermanas... todos relacionadas al diseño.

Amanda Rodríguez

La edad adulta la llevó a enamorarse de un argentino y a fuerza de mucho trabajo y talento, Amanda es ahora una de las más reconocidas tatuadoras del país. Confiaron sus pieles como lienzo varios artistas reconocidos de la moda, de la música, influencers y personalidades del arte como: Abel Pintos, Mel Lescano, Cande Molfese, Debora Bello, Cande Ruggeri, Stephanie Demner, Facu Gambandé, Brenda Gandini, Paula Chávez, Oriana Sabatini y Facu Mazzei.

Amanda contó a BigBang algunas intimidades de cuando tatuó a famosos. Por ejemplo contó que quien tiene el umbral del dolor más bajo es Cande Molfese. Por otro lado, el diseño que más le gustó es el que le hizo a Oriana Sabatini por la cantidad de detalles del diseño.

Quien más se bancó el dolor es Abel Pintos, Amanda contó: "Dice que yo no hago doler y solo quería tatuarse conmigo", dijo riendo. Coincidentemente es el autor de "La Llave" quien más gastó dinero en los diseños.

Con 28 años, una sonrisa amable y amplia acompañada de una actitud humilde y luminosa, Amanda invitó a pasar un día con ella en el estudio Iris en el que actualmente trabaja. Este medio comparte un poco de la charla con la tatuadora, quédese hasta el final porque la tatuadora dará la posta para la conservación saludable de los tatuajes.

¿Cómo fue tu metamorfosis de fanática de las artes visuales a una de las mejores tatuadoras de Argentina?

-Siempre me encantó pintar. Era lo que más me gustaba hacer y de un momento a otro estaba pintado cosas muy chiquititas, con mucho detalle y me encontró una tatuadora (Esther Finlayson de Caracas) y me dijo 'vos podrías dedicarte a esto'.

Me encontró esa oportunidad y dije 'puede ser, por qué no' y ahí empecé a buscar sobre tatuajes de todo el mundo y después dije 'no voy a hacer otra cosa que no sea tatuar'.

En tu vida y en tu profesión estás rodeada de mujeres. Empezaste con un emprendimiento pequeño familiar y después empezaste a crecer y fue otra mujer la que te impulsó. ¿Qué rol ocupan las mujeres en tu vida?

-Tuve mucha suerte porque es mucho más liviano tenerlo todo entre mujeres.

Sobre todo antes, era muy rudo el mundo del tatuaje, había mucho machismo y en parte fue una suerte que una mujer me enseñe a tatuar.

¿Tuviste que atravesar episodios de machismo o trabas por ser mujer y tatuadora?

-Realmente no, he tenido suerte. A veces, tener que comprar insumos que no sabes mucho, tenés que entrar a un lugar re oscuro y es intimidante.... Es muy intimidante como mujer enfrentarse a ello. Incluso la chica que me enseñó a mí, me decía que era muy complicado ese asunto, el machismo en el tatuaje.

Pero sí, al principio cuando estaba empezando sí. Un chico me dijo 'vas a ser la única mujer que me va a tatuar a mí'. ¿Qué raro eso, no? Para un hombre pensar que una mujer te va a tatuar piensa que va a ser algo femenino....

Pero vos hacés lo que tu cliente quiere... Me contaron que sos la que mejor trabaja con el color en los tatuajes

-Muchas gracias. Lo fundamental es que el cliente se sienta bien con el tatuaje, con el diseño, que se sienta identificado. Eso es lo fundamental, encontrar qué es lo que realmente quieres hacerte.

El IPad me salvó la vida para ir viendo y cambiando hasta que el cliente se enamore del diseño. Es un reto increíble pero hermoso tratar de conectar con lo que quiere la persona.

¿Qué es lo que más te enamoró de Argentina?

-Me enamoré de un argentino antes de venir acá que eso ya es un montón. Venir me encantó. Argentina me encanta: la comida, los postres, Buenos Aires me encanta, todo lo que tiene culturalmente es hermoso y me enamoró.

Sentirse en casa es muy lindo, nos reciben muy bien como inmigrantes

¿Qué tatuaje marcó tu carrera como tatuadora?

-Tengo muchos que me hayan gustado. Todos los que son muy detallados y chicos y que generan el contraste. Que se vean los más fieles a la imagen original.

Todo objeto que la persona se esté tatuando tiene su trasfondo. Hay una botella de vino que un cliente se tatuó con el nombre del hijo y la fecha de su nacimiento, por ahí no se nota que es tan sentimental pero es muy valioso.