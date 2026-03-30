Analía Franchín simplificó la tragedia en Santa Fe , culpó a los padres de los chicos y afirmó: "El GTA está prohibido en mi casa"

La conmoción por el brutal ataque ocurrido en la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de San Cristóbal, provincia de Santa Fe, donde un adolescente de 15 años asesinó a un compañero e hirió a varios estudiantes, no solo mostró una tragedia social de enorme magnitud, sino también el tratamiento superficial que algunos sectores mediáticos hacen de hechos de extrema gravedad. Mientras la comunidad educativa intenta procesar el horror y las autoridades despliegan equipos de contención psicológica para víctimas y familiares, las declaraciones de Analía Franchín en el programa A la Barbarossa, emitido por Telefe, generaron un fuerte rechazo.

¿La razón? Su tono simplista y descontextualizado a la hora de analizar la tragedia que conmociona al país. "Es algo imparable, pero nosotros le estamos dando el permiso para que use las redes sociales, nosotros les permitimos... yo en este caso, puntualmente, no, el GTA está prohibido en mi casa. El noventa por ciento de los adolescentes juegan al GTA, que se trata de matar gente, de violar mujeres y todo lo demás, cambiando la fecha de nacimiento", lanzó.

Y luego, redobló: "Todas las fiestas que hay los fines de semana, los DNIs truchos, los padres ayudan a los chicos a hacer eso, entonces no le echemos la culpa solamente a las redes sociales, ni a Facebook ni a Instagram, nada. Los padres somos los principales culpables de todo lo que está sucediendo, los padres". Sus palabras, lejos de aportar claridad en un contexto atravesado por múltiples variables -violencia escolar, salud mental, acceso a armas y posibles situaciones de acoso-, reducen el análisis a una responsabilización generalizada de las familias y a una demonización de productos culturales como Grand Theft Auto.

Sin embargo, los testimonios surgidos tras el ataque revelan un cuadro mucho más complejo. Priscila, alumna de quinto año, relató que el agresor irrumpió en el patio mientras los estudiantes se preparaban para izar la bandera: "Entramos a la escuela, sonó el timbre para izar la bandera y cuando estábamos bajando el chico llegó y de la nada gritó 'sorpresa' y empezó a disparar". La joven también sostuvo que el hecho habría sido planificado y vinculado a situaciones de hostigamiento: "Creemos que fue al azar, porque, por lo que tengo entendido, el chico iba a ir al curso porque le hacían bullying. Ya estaba planificado".

Las cámaras de seguridad captaron el momento en el que el alumno entra y dispara

El ataque dejó un saldo devastador: un estudiante de 13 años muerto, varios heridos -algunos con perdigones en rostro y cuello- y una comunidad profundamente golpeada. Seis pacientes permanecen internados con heridas leves en el hospital local, mientras que otros fueron derivados al Hospital Regional de Rafaela "Dr. Jaime Ferré". Uno de los casos más delicados, inicialmente en código rojo, evolucionó favorablemente y será trasladado al Hospital Alassia para una atención más compleja.

Escuela Mariano Moreno

Además, el propio relato de los estudiantes evidencia que no se trataba de un contexto completamente ajeno a conflictos previos: desde hacía un año había presencia policial en la salida del establecimiento por problemas anteriores. En este escenario, el abordaje mediático adquiere un rol central. La simplificación del problema a una supuesta "culpa de los padres" por permitirle a los chicos jugar a un juego supuestamente violento no solo invisibiliza factores estructurales, sino que también contribuye a desviar el foco de cuestiones urgentes como la prevención del bullying, el acompañamiento psicológico en las escuelas y el control del acceso a armas.