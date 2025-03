Ángel de Brito y Nico Occhiato denunciados: la verdad detrás de los bots con los que ensucian la cancha

El ya no tan flamante mundo del stream argentino se enfrenta a una nueva crisis impulsada por la denuncia de Flavio Azzaro, que sali de la tele para fundar su propio canal Azz Stream. El periodista deportivo difundi c鏔o funcionan las maniobras con bots para incrementar las visualizaciones de los contenidos y explic que la diferencia entre dejarlos colgados como vivos o subirlos despu廥 como videos, es la manera de esconder este tipo de jugadas. A su vez, acus a las plataformas como Luzu TV y Bondi de utilizar este tipo de fraudes para aparentar un mayor 憖ito.

"Se termina la mentira. La UBA, s LA UBA. Voy a terminar con los que est嫕 queriendo destruir los nuevos medios, siendo de los nuevos medios", afirm en una publicaci鏮 realizada en su cuenta de X (ex Twitter) en el que comparti un ranking semanal de visualizaciones elaborado por la Universidad de Buenos Aires, donde su canal queda segundo con 4.373.219 de viewers.

Flavio Azzaro celebr que la UBA identific a su canal como el segundo en visualizaciones

Un d燰 antes hab燰 anunciado su investigaci鏮 en la misma red social: "El informe que estoy armando, va a llevar unos d燰s, sobre la compra de bots en streaming es divino. Programas que el a隳 pasado ten燰n la mitad o menos que ahora. Canales que directamente todo lo que tienen es comprado . Voy por todo y todos los que est幯 destrozando este medio", prometi.

El problema es que esta realidad, no es la que indican las visualizaciones que figuran en los videos subidos. Y eso hace que otros streams sean m嫳 potentes que ellos en t廨minos comerciales, an sin tener tanto 憖ito como los que hace Azzaro. "Hoy somos el canal de ftbol y uno de los m嫳 vistos en la Argentina, por fuera del ftbol incluso. Sin comprar una sola persona irreal que nos vea, es decir un bot", areng en Azzaro al Horno.

El anuncio de la investigaci鏮 de Flavio Azzaro acerca de la compra de bots para sumar visualizaciones que hacen los canales de streaming.

"澤 ustedes les parece casualidad que somos el nico canal de stream que deja los directos publicados?", se pregunt el periodista deportivo Jero Torresantoro, especializado en streamings, en el programa de Azzaro. "Nosotros estamos transmitiendo en directo y esto se va a consumir como una transmisi鏮 en vivo. La gente lo va a seguir viendo y le va a aparecer 'Azzaro al horno se transmiti en tal horario y tal d燰'. En cambio, cualquier programa de Luzu, de Olga, de Vorterix, de Bondi, no se mantiene en el stream. Lo que hacen es subir aparte, en la pesta鎙 de videos, el programa", explic.

"El algoritmo de transmisiones en directo no es el mismo que el de videos. Con lo cual, ah pod廥 repetir el proceso bot", detall Torresantoro. "Nosotros somos hoy en d燰 el canal con contenido on demand nmero dos de todo el pa疄. Despu廥 de Olga, viene AZZ. On demand. El consumo de contenidos una vez que ya se emitieron. La gran mayor燰 de los contenidos de este canal tienen m嫳 visitas on demand que en directo", a鎙di.

Quien respondi a la declaraci鏮 de guerra de Azzaro fue Tom嫳 Rebord, quien asegur que luchar junto a 幨 "en la batalla final contra los clones". "Con mucha valent燰, ha convocado a una gran batalla digital contra los bots. Somos el frente humano y quien lo ha convocado ha sido Flavio Azzaro, y nosotros combatiremos juntos. As como hemos tenidos diferencias, ac codo a codo contra los bots junto a Flavio", areng. "Estimado: ser嫳 un compa鎑ro de fuste para una batalla sin precedentes. Y como toda batalla, ser hasta el ltimo d燰. 、ienvenido!", le contest Azzaro.

Tambi幯 el periodista Ignacio Rodr璲uez se鎙l a respaldar la denuncia de Flavio Azzaro. "燕ero reci幯 se dan cuenta de esto?", se pregunt. "El m嫳 obvio es Bondi que pas de una semana a otra de 500 visualizaciones el de 聲gel a 50 mil Y el de la ma鎙na, de 100 Visualizaciones a 20 mil", aport.