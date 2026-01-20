Ángel de Brito se pasó tres pueblos con una pregunta a Lourdes Fernández pero ella lo frenó en seco

En la reciente aparición en el programa de Ángel de Brito, Lourdes Fernández, conocida artísticamente como Lowrdez y exintegrante del icónico grupo Bandana, compartió fragmentos de su experiencia como sobreviviente de violencia de género.

Sin embargo, lo que prometía ser un espacio para visibilizar y reflexionar sobre una problemática que afecta a miles de mujeres, derivó en un incómodo momento que dejó al descubierto la falta de sensibilidad del conductor.

Lowrdez Fernández

Lourdes, quien enfrentó varios episodios de violencia con su expareja Leandro García Gómez, habló sobre las complejidades emocionales y el proceso de reconstrucción personal tras lo sucedido. Aunque por cuestiones legales no pudo detallar los hechos, sus palabras fueron claras: " No puedo hablar mucho más, pero fue más que claro ". En su testimonio, la cantante dejó entrever no solo la gravedad de lo vivido, sino también la importancia del apoyo recibido por su familia, amistades y su fandom que la sigue muy desde cerca con mensajes alentadores en sus recitales y en redes sociales.

Sin embargo, la conversación tomó un giro inesperado cuando De Brito formuló una pregunta con la que se pasó tres pueblos: "¿Sentiste en algún momento que podría haber pasado que te mate?", preguntó el conductor sin ningún tapujo. Lourdes, visiblemente incómoda pero firme, respondió con contundencia: " Yo ya me había ido, pero bueno, termina la cautelar y te cuento todo ".

El momento del traslado de Leandro García Gómez

La incomodidad no terminó allí. Ante otra consulta del periodista sobre si hablar del tema "le hacía mal", Lourdes fue categórica al señalar el impacto emocional que generan este tipo de situaciones: " Y... Es una revictimización constante . Me pasa con la gente que me encuentro en la calle". Sus palabras evidenciaron cómo las víctimas de violencia no solo enfrentan el trauma inicial, sino también una exposición reiterada que perpetúa el dolor pergeñada muchas veces por los medios de comunicación.

Lourdes aprovechó el espacio para reflexionar sobre cómo la violencia se instala en las relaciones y cómo las víctimas muchas veces no logran identificar las señales a tiempo. "No te das cuenta porque estás enfermo, yo me enfermé", dijo contundente y siguió: "Lo que sucede es que todo se empieza a cerrar, el círculo se empieza a cerrar. Tu trabajo también empezás a dejarlo y comenzás a tener dependencia económica", explicó.

Además, reconoció que el amor y la culpa suelen ser factores que dificultan salir de estas situaciones: "No le mentía a mi entorno, pero ocultaba cosas porque me sentía parte. Me daba mucha culpa... No me siento víctima, me siento parte".

En un tono más íntimo, la cantante compartió cómo su madre y su amiga Lissa Vera jugaron un papel crucial en su proceso de recuperación. Su madre llegó a expresar una frase desgarradora que sintetiza el miedo y la desesperación de los seres queridos: "La prefiero enojada a muerta". Lourdes también reconoció el amor y apoyo de su público como una fuente de fortaleza para salir adelante.

Lissa Vera y Lourdes Fernández

La pregunta de Ángel de Brito es necesaria para abrir una reflexión sobre cómo los medios de comunicación en pleno 2026 abordan temas sensibles como la violencia de género. La pregunta del conductor no solo fue desubicada, sino que refleja una falta de perspectiva de género al tratar estos casos. La revictimización mediática es una problemática recurrente que perpetúa estigmas y dificulta los procesos de sanación de las sobrevivientes.

Sin embargo, Lourdes Fernández demostró valentía al enfrentar esta situación en vivo y al utilizar su experiencia para visibilizar una realidad que afecta a muchas mujeres en silencio. Su mensaje es claro: el acompañamiento debe ser empático y respetuoso, tanto desde los círculos cercanos como desde los espacios mediáticos. Como ella misma expresó: "Con el tiempo, comprendí que compartir mi experiencia podía ayudar a otros en situaciones similares".

La charla completa entre Ángel de Brito y Lourdes

Ángel de Brito: - "Tu vieja me dijo lo mismo que me decía Lisa la prefiero enojada a muerta'. Cuando escuchaste esa frase qué te pasó"

Lourdes: - "Fue muy fuerte. Yo trataba de no estar conectada, estaba muy abombada. Nunca tuve vigilancia periodística en mi casa. Salía y me preguntaban cosas personales cuando saben que yo no me manejo de esa manera. De hecho, la primera vez que vine acá me dice 'eh mirá cómo hacés prensa para conseguir más trabajo'. Yo no considero que den más trabajo, de hecho al contrario, me quita la posibilidad de estar hablando de que en marzo voy a hacer un Gran Rex"

Ángel de Brito: - "¿Sentiste en algún momento que podría haber pasado que te mate?"

Lourdes: - "Yo ya me había ido, pero bueno, termina la cautelar y te cuento todo"

Ángel de Brito: - "¿Te hace mal hablar del tema?

Lourdes: - "Y... Es una revictimización constante. Me pasa con la gente que me encuentro en la calle"

Ángel de Brito: - "Claro, en un momento te harta"

Lourdes: - "No es desde el hartazgo, es que me empiezo a acordar de cosas"